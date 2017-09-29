Fenerbahçe, Akhisar'da kabus gördü! 1 gol, 2 kırmızı kart

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Kemal Yılmaz (xx), Asım Yusuf Öz (xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (xxx) - Lopes (xxx), Caner (xxx), Mustafa (xx), Ömer (xx), Serginho (xxx) (Dk. 90 Aykut), Sissoko (xx), Soner (xx), Olcan (xxx), Larsson (xxx) (Dk. 75 Kadir xx), Henrique (x) (Dk. 46 Onur xxx)

FENERBAHÇE: Kameni (xx) - Isla (xx), Skrtel (x), Neustaedter (xx), Hasan Ali (x), Mehmet Ekici (x), Mehmet Topal (xx), Ozan (x) (Dk. 66 Soldado x), Valbuena (x) (Dk. 66 Alper x), Giuliano (x), Janssen (x) (Dk. 73 Aatıf x)

GOLLER: Dk. 60 Onur (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Dk. 22 Caner, Dk. 53 Sissoko, Dk. 88 Mustafa (Akhisarspor) - Dk. 11 Jenssen, Dk. 55 Skrtel, Dk. 57 Ozan, Dk. 57 Hasan, Dk. 89 Soldado (Fenerbahçe)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 82 Alper, Dk. 86 Skrtel (Fenerbahçe)

MAÇIN ÖNEMLİ POZİSYONLARI:

3'üncü dakikada Janssen'in pasına hareketlenen Giuliano, sol çaprazdan kaleyi yokladı. Top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

31'inci dakikada Fenerbahçe bu kez Mehmet Ekici ile kaleyi denedi. Mehmet'in ceza sahasından yaptığı vuruşta top yine yandan dışarı çıktı.

44'üncü dakikada Lopes'in sağ kanattan ortaladığı top savunmadan sekti. Pozisyonu takip eden Larsson'un gelişine şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

56'ncı dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Lukac topu çeldi.

60'ıncı dakikada Akhisarspor öne geçti. Soner'in ara pasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Onur'un yerden vuruşunda top Kameni'nin altından ağlara gitti: 1-0.

67'nci dakikada Skrtel'de sıyrılan Serginho kaleci Kameni ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun plase vuruşunda Kameni topu ayaklarıyla çelip mutlak golü önledi.

82'nci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Lopes'e faul yapan Alper direkt kırmızı kart gördü.

86'ncı dakikada bu kez Martin Skrtel kırmızı kart gördü. Topa elle müdahale eden tecrübeli stoper ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

NOTLAR:

F.BAHÇE MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

Fenerbahçe, Akhisar deplasmanında adeta kabusu yaşadı. Sarı lacivertlilerde önce, 66. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil olan Alper Potuk 82. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 4. dakika sonra ise 55 ve 86. dakikalarda sarı kart gören Martin Skrtel, oyundan atıldı.

KOCAMAN'DAN HAKEME TEPKİ

Aykut Kocaman’ın Alper Potuk ve Skrtel'in kırmızı kart görmesinden sonra çok sinirlendi ve hakem Bülent Yıldırım’a tepkisini onu alkışlayarak gösterdi. Aykut Kocaman maçın ardından da sahaya girdi ve Bülent Yıldırım'a isyan etti.





YILDIRIM OTELDE KALDI!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım karşılaşmayı cezası nedeniyle otelde izledi. Cezalı olan Asbaşkan Önder Fırat da Aziz Yıldırım ile birlikte karşılaşmayı otelde izlerken Ali Yıldırım, Ozan Balaban ise karşılaşmayı stadyumda izledi. Aykut Kocaman'ın kardeşi Erkut Kocaman da karşılaşmayı tribünde izleyenler arasındaydı.