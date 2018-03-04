Fenerbahçe Akhisar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 12. karşılaşma
Fenerbahçe Akhisar maçı ile ligde çekişme kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta aldığı yaranın ardından lig yarışına kaldığı yerden devam etmek isteyen Fenerbahçe, Akhisar'ı konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler
Fenerbahçe Akhisar maçı, Sarı Lacivertli kulüp için büyük öneme sahip olacak. Liderlik yarışında geçtiğimiz hafta yara alan Fenerbahçe, bunun telafisini Akhisar karşısında yapmaya çalışacak. Yeşil Beyazlı ekibin hedefi ise galibiyet elde ederek konumunu daha üst sıralara taşıyabilmek olacak. Peki, Fenerbahçe Akhisar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesi detaylı bilgiler
FENERBAHÇE AKHİSAR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda Akhisarspor'u konuk edecek. 4 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yaynlanacak.
AKHİSARSPOR SERİ PEŞİNDE
Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, 24. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Ligdeki son 3 maçında Bursaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden yeşil-siyahlı takım, 270 dakikadır kalesinde gol görmüyor.
Teleset Mobilya Akhisarspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında 1-0 öne geçtiği müsabakada Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Eksik futbolcunun bulunmadığı Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak
12. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de bugün 12. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 11 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 4 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 21 golüne, yeşil-siyahlılar 13 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Manisa'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 5 lig maçında Fenerbahçe 3, Akhisarspor bir galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti.
Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 12 golüne, Akhisarspor 5 golle yanıt verdi.
Geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.
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