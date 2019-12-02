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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
02.12.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Fenerbahçe açıkladı: Bogdan Bogdanovic en iyiler arasında

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Fenerbahçe açıkladı: Bogdan Bogdanovic en iyiler arasında

Fenerbahçe Beko, eski yıldızı Bogdan Bogdanovic'in THY Euroleague'in son 10 yılının en iyileri arasında gösterildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Sırp yıldızın Euroleague'in son 10 yılındaki en iyi basketbolcular arasında gösterildiği belirtildi.

"Tebrikler Bogdanovic" başlığıyla yapılan duyuru şu şekilde;

Fenerbahçe formasını üç sezon boyunca giyen ve takımımızın bu süreçte elde ettiği tarihi başarılarda önemli pay sahibi olan Bogdan Bogdanovic, EuroLeague tarafından son on yıla damga vuran isimler arasında gösterildi.

EuroLeague’de ilk olarak 2012-13 sezonunda Partizan formasıyla boy gösteren ve 2013-14 sezonunda aynı takımla “Yükselen Yıldız” ödülüne layık görülen Bogdanovic, Fenerbahçe’ye 2014-15 yazında transfer oldu. Bu sezonu, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla EuroLeague’de tekrar “Yükselen Yıldız” ödülünü kazanarak tamamlayan Bogdan, aynı sezonda Top 16 11. turunun da MVP’si olmuştu.

Her geçen sezon performansını arttırarak sürdüren Bogdan Bogdanovic, 2016-17’de Fenerbahçe’nin elde ettiği EuroLeague şampiyonluğunda da en önemli oyunculardan biri olarak dikkat çekiyordu. Bogdanovic, Final Four öncesinde Panathinaikos’a karşı oynanan tarihi Play-off serisinin Atina’daki ilk maçında 23 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 3 blok (35 verimlilik), ikinci maçında ise 25 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve 1 blok (35 verimlilik) istatistikleri üreterek adını Fenerbahçe ve EuroLeague tarihinin unutulmazları arasına yazdırdı. Bogdanovic, başarılı performansını Olympiacos’a karşı oynanan final maçında da sürdürdü ve ürettiği 17 sayıyla, finalin en skorer ismi unvanını Nikola Kalinic ile paylaştı.

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Bogdanovic, 2016-17 sezonunda EuroLeague tarafından belirlenen “En İyi Beş” arasında da kendisine yer buldu.

Bogdanovic, Fenerbahçe’de geçirdiği üç sezona bir EuroLeague, iki Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları sığdırdı. Bogdanovic, kariyerine NBA takımlarından Sacramento Kings ile devam ediyor.

“All-Decade Nominee” kapsamında EuroLeague tarafından toplamda 50 aday açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından, taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda, EuroLeague’in son 10 yılına damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.

EuroLeague tarafından bugüne kadar açıklanan isimler arasında şu oyuncular yer alıyor: Kostas Sloukas, Gigi Datome, Nando De Colo, Ekpe Udoh, Bogdan Bogdanovic, Ioannis Bourousis, Ante Tomic, Cory Higgins, Mike Batiste, Rudy Fernandez, Devin Smith, Georgios Printezis, Victor Khryapa, Tornike Shengelia, Nick Calathes, Felipe Reyes, Sonny Weems, Jaycee Carroll, Tyrese Rice, Juan Carlos Navarro, Alexey Shved, Nenad Krstic, Will Clyburn, Luka Doncic, Paulius Jankunas, Bryant Dunston, Dimitris Diamantidis, Sergio Llull, Alex Tyus, Andrei Kirilenko, Kostas Papanikolaou.

Fenerbahçe açıkladı: Bogdan Bogdanovic en iyiler arasında

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