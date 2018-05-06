Fenerbahçe 90'da dirildi! 3 gol, 2 kırmızı kart
Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında şampiyonluğun en önemli adayları arasında yer alan Fenerbahçe, kritik Bursaspor engelini 2-1'lik skorla aştı.
STAT: Ülker
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
FENERBAHÇE: Volkan - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif (Dk. 70 Janssen), Giuliano, Alper (Dk. 46 Valbuena), Soldado (Dk. 78 Fernandao)
BURSASPOR: Harun - Barış (Dk. 20 Bostock), Ertuğrul, Titi, Aziz Behich, Furkan, Shehu, Badu (Dk. 43 Ekoko) (Dk. 72 Emre Taşdemir), Batalla, Yusuf, Sow
GOLLER: Dk. 69 Furkan Soyalp (Bursaspor) - Dk. (KK) 71 Sow, Dk. 90 Fernandao (Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Dk. 83 Titi, Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş (Yedek kulübesinde) (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Furkan Soyalp, Batalla (Bursaspor) - Mehmet Topal, Valbuena (Fenerbahçe)
Ülker Stadyumu'ndaki nefesleri kesen kritik mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda tempo zirve yaptı. Özellikle 2. devrede girdiği pozisyonları cömertçe harcayan Fenerbahçe, 69. dakikada kontra ataktan golü yedi. Bursaspor'da Furkan Soyalp ceza alanı dışından yaptığı muhteşem vuruşla topu ağlara yolladı. Bu golden 2 dakika sonra ise maça denge geldi. 71. dakikada ise Moussa Sow, Skrtel'in kaleye göndermek istediği topu ters vuruşla kendi kalesine gönderdi. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde ise maçta tansiyon yükseldi.
Bursaspor'da Titi, 83. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ardından yedek kulübesindeki Kubilay da itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu sırada hakemin kararlarına itiraz eden teknik direktör Mustafa Er de Fırat Aydınus tarafından tribüne gönderildi. 90. dakikada ise sahneye Fernandao çıktı ve Fenerbahçe 2-1 öne geçti.
Bu sonucun ardından sarı lacivertliler 66'a puana yükselirken 66 puanlı Medipol Başakşehir'i geride bırakarak 2. sıraya çıktı. Bursaspor, 39 puanda kaldı.
NOTLAR:
DIRAR KADRODA YOK
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşma öncesinde sakatlanarak kadrodan çıkartılan Nabil Dirar, bu hafta sakatlığı sebebiyle Bursaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.
BURSASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er, geçtiğimiz hafta 2-1 kazanılan Atiker Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda tek değişikliğe gitti. Kalede Harun Tekin'e forma şansı veren Mustafa Er, savunma hattını Barış, Ertuğrul, Titi ve Aziz Behich'ten oluşturdu. Orta ikilide Shehu ve Furkan'a forma şansı tanıyan Er, Ekoko'nun yerine Badu'yu ilk 11'de başlattı. Hücum hattında forma şansı bulan isimler ise Batalla, Yusuf Erdoğan ve Moussa Sow oldu.
SOW ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Bursaspor'un golcü oyuncusu Moussa Sow, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez forma giyerken, sarı lacivertli taraftarlar kendisini alkışlarla karşıladı. Tribünler, Senegalli futbolcuya sevgi gösterilerinde bulundu.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Bursaspor ile oynadığı mücadeleye büyük ilgi gösterdi. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının şampiyonluk yolundaki kritik karşılaşmasında, Fenerbahçeli oyuncuları ve teknik heyeti yalnız bırakmadı.
U21'DE KAZANAN FENERBAHÇE
Türkiye U21 Futbol Ligi 32'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Boris'in ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
PUAN DURUMU...
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