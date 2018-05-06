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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriSpor Fenerbahçe 90'da dirildi! 3 gol, 2 kırmızı kart
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Spor Arena
06.05.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Fenerbahçe 90'da dirildi! 3 gol, 2 kırmızı kart

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Fenerbahçe 90'da dirildi! 3 gol, 2 kırmızı kart

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında şampiyonluğun en önemli adayları arasında yer alan Fenerbahçe, kritik Bursaspor engelini 2-1'lik skorla aştı.

STAT: Ülker
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
FENERBAHÇE: Volkan - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif (Dk. 70 Janssen), Giuliano, Alper (Dk. 46 Valbuena), Soldado (Dk. 78 Fernandao)
BURSASPOR: Harun - Barış (Dk. 20 Bostock), Ertuğrul, Titi, Aziz Behich, Furkan, Shehu, Badu (Dk. 43 Ekoko) (Dk. 72 Emre Taşdemir), Batalla, Yusuf, Sow
GOLLER: Dk. 69 Furkan Soyalp (Bursaspor) - Dk. (KK) 71 Sow, Dk. 90 Fernandao (Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Dk. 83 Titi, Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş (Yedek kulübesinde) (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Furkan Soyalp, Batalla (Bursaspor) - Mehmet Topal, Valbuena (Fenerbahçe)

Fenerbahçe 90da dirildi 3 gol, 2 kırmızı kart

Ülker Stadyumu'ndaki nefesleri kesen kritik mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda tempo zirve yaptı. Özellikle 2. devrede girdiği pozisyonları cömertçe harcayan Fenerbahçe, 69. dakikada kontra ataktan golü yedi. Bursaspor'da Furkan Soyalp ceza alanı dışından yaptığı muhteşem vuruşla topu ağlara yolladı. Bu golden 2 dakika sonra ise maça denge geldi. 71. dakikada ise Moussa Sow, Skrtel'in kaleye göndermek istediği topu ters vuruşla kendi kalesine gönderdi. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde ise maçta tansiyon yükseldi. 

Bursaspor'da Titi, 83. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ardından yedek kulübesindeki Kubilay da itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu sırada hakemin kararlarına itiraz eden teknik direktör Mustafa Er de Fırat Aydınus tarafından tribüne gönderildi. 90. dakikada ise sahneye Fernandao çıktı ve Fenerbahçe 2-1 öne geçti.

Bu sonucun ardından sarı lacivertliler 66'a puana yükselirken 66 puanlı Medipol Başakşehir'i geride bırakarak 2. sıraya çıktı. Bursaspor, 39 puanda kaldı.

Fenerbahçe 90da dirildi 3 gol, 2 kırmızı kart

NOTLAR:

DIRAR KADRODA YOK
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşma öncesinde sakatlanarak kadrodan çıkartılan Nabil Dirar, bu hafta sakatlığı sebebiyle Bursaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Sow gözyaşlarına hakim olamadı
Sow gözyaşlarına hakim olamadı!

BURSASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er, geçtiğimiz hafta 2-1 kazanılan Atiker Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda tek değişikliğe gitti. Kalede Harun Tekin'e forma şansı veren Mustafa Er, savunma hattını Barış, Ertuğrul, Titi ve Aziz Behich'ten oluşturdu. Orta ikilide Shehu ve Furkan'a forma şansı tanıyan Er, Ekoko'nun yerine Badu'yu ilk 11'de başlattı. Hücum hattında forma şansı bulan isimler ise Batalla, Yusuf Erdoğan ve Moussa Sow oldu.

Fenerbahçe 90da dirildi 3 gol, 2 kırmızı kart


SOW ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Bursaspor'un golcü oyuncusu Moussa Sow, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez forma giyerken, sarı lacivertli taraftarlar kendisini alkışlarla karşıladı. Tribünler, Senegalli futbolcuya sevgi gösterilerinde bulundu.

Ali Koç'tan Kadıköy sürprizi!Fenerbahçe Kulübünün başkan adayı Ali Koç, Bursaspor maçı öncesinde Kadıköy'de esnaf ve taraftarlarla buluştu.
daha fazla video için

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Bursaspor ile oynadığı mücadeleye büyük ilgi gösterdi. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının şampiyonluk yolundaki kritik karşılaşmasında, Fenerbahçeli oyuncuları ve teknik heyeti yalnız bırakmadı.

U21'DE KAZANAN FENERBAHÇE
Türkiye U21 Futbol Ligi 32'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Boris'in ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

PUAN DURUMU...

Fenerbahçe 90da dirildi 3 gol, 2 kırmızı kart


Fenerbahçe 90da dirildi 3 gol, 2 kırmızı kart

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