Fenerbahçe 90+4'te Fernandao ile güldü

Türkiye’de dönerci sayısının eczanelerden bile daha çok olduğunu biliyor muydunuz? Yıllardır Türkiye’de açık ara en sevilen lezzetlerden biri olan dönerin geleceği de oldukça parlak… Peki, neden şu sıralar döner restoranlarındaki artışın sebepleri neler? Tek tek inceledik.