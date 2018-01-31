Fenerbahçe 90+4'te Fernandao ile güldü

STAT: Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Erdinç Sezertam (xxx), Mustafa Sönmez (xxx)
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet (xxx)- Caner (xxx), Aykut (xxx), Abdülkerim (xxx), Çağlar (xxx)- Dodo (xx), Recep (xxx)(Dk.79 Fatih x)- Murat (x)(Dk.62 Ahmad Abed x), Jones (xxx), Diabang (xx)(Dk.70 Henrique x)- Batuhan (xx)
FENERBAHÇE: Kameni (xx)- Isla (xx), Neustadter (xx), De Souza (xx), Hasan Ali (xx)(Dk.67 İsmail x)- Muhammed Samed (x)(Dk.84 Soldado x), Mehmet Topal (x), Oğuz Kağan (), Aatıf ()- Eljif Elmas (x)(Dk.46 Valbuena xx), Fernandao (xx)
GOLLER: Dk.26 Mehmet Topal, 90+3 Fernandao (Pen) (Fenerbahçe), Dk.73 Jones (Akın Çorap Giresunspor)
SARI KARTLAR: Abdülkerim (Akın Çorap Giresunspor), Oğuz Kağan, Mehmet Topal, İsmail (Fenerbahçe)
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
26’ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Hasan Ali’nin ön direğe ortasında Eljif Elmas’ın kafayla arkaya aşırttığı topa iyi yükselen Mehmet Topal meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
53’üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Dodo topu yandan auta gidiyor.
73’üncü dakikada sağ kanattan Caner’in ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası yayının üzerinde bulunan Recep’in önünde kaldı. Onun kaleye gönderdiği topu iyi takip eden Jones vuruşunu yaptı, top Kameni’nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.
90+2’nci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Valbuena ortasını ön direğe doğru gönderdi. Fernandao bu topa hareketlenmek isterken rakibi Abdülkerim’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını işaret etti.
90+3’üncü dakikada penaltı atışını kullanan Fernandao topu ağlarla buluşturdu: 1-2.