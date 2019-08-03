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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.08.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Fenerbahçe 6 numarasını buldu! | Son Dakika Transfer Haberleri

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Fenerbahçe 6 numarasını buldu! | Son Dakika Transfer Haberleri

Fenerbahçe'den sıcak transfer haberi... Sarı lacivertliler, 29 yaşındaki Fransız futbolcuyu renklerine bağlamak için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe savunmaya Zanka, sol beke Kolarov için girişimlerini hız kesmeden sürdürürken orta saha için ilk aday belli oldu.

Sarı lacivertlilerin Everton'ın Fransız orta alan oyuncusu Morgan Schneiderlin'i listenin ilk sırasına aldığı öğrenildi. 29 yaşında olan oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda kulübüyle görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Taraftar Kolarov'u bekliyor;


Takımında fazla forma şansı bulamadığı için Everton'dan ayrılmaya sıcak bakan Fransız orta sahaya teknik direktör Ersun Yanal ve ekibinin onay verdiği, kulübüyle anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

KRİTİK TARİH: 8 AĞUSTOS

Fenerbahçe'nin 1 yıllık kiralama karşılığında oyuncunun maaşını ödemeyi taahhüt ettiği ancak kiralama bedeli vermeyi istemediği bildirildi. Everton kiralama bedeli olmadan oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor. Premier Lig transfer sezonunun önümüzdeki hafta kapanacak olması Fenerbahçe için avantaj olarak gösteriliyor. Bu nedenle transferin biteceği 8 Ağustos tarihi bu transfer için oldukça kritik.

2016'da Manchester United'dan Everton'a 23 milyon Euro bedelle transfer olan Schneiderlin, geçen sezon sadece 14 Premier Lig maçında forma giydi.

Fenerbahçeden transferde sağ kanat sürprizi Haber gönderildi...
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