Fenerbahçe 51 puanın 13’ünü kendi eliyle verdi

FENERBAHÇE sezon başından beri bireysel hatalardan en çok çeken takım... Sarı lacivertliler 17 lig maçında çok basit bireysel hatalarla 10 gol yedi. Bu fahiş hatalarla yenilen 10 gol sarı lacivertlilere tam 13 puana mal oldu.

Kocaman’ın dert yandığı bu durum, F.Bahçe’de 2. devre öncesi teknik heyetin en çok üzerinde duracağı konu olacak. Çünkü kalesinde 20 gol gören F.Bahçe, bunların yüzde 50’sini bireysel hatalardan ötürü önleyemedi.

VOLKAN KÖTÜ BAŞLAMIŞTI

Sezona çok formsuz başlayan Volkan, Göztepe ve Trabzon maçlarında çok hatalı 2 gol yiyerek kalesini Kameni’ye kaptırmıştı. Göztepe maçında yenilen diğer gol ise Josef’in kaybettiği toptan geldi. Akhisar karşılaşmasında Mehmet Topal’ın orta alanda kaybettiği top sonrası gol yiyen F.Bahçe, Kayseri maçında filelerinde gördüğü 3 golde de bireysel hataları engelleyemedi. Osmanlıspor maçında Şener, son olarak Konyaspor maçında İsla inanılmaz top kayıplarına imza attı. Kocaman bu hataların özgüven sorunundan kaynaklandığını düşünüyordu. Ancak bu hatalar takım iyi gittiği dönemlerde de oldu. Bu soruna çözüm devre arası kampında aranacak.