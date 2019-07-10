Fenerbahçe, 5 transfer daha yapacak

Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi, Allahyar, Murat Sağlam, Kruse ve Altay’ı kadrosuna katan, Rodrigues’i birkaç güne getirmesi beklenen sarı lacivertlilerin takviye planladığı 5 mevkii var. bu bölgeler için de en az 6 aday bulunuyor.

YENİ sezon öncesi kadrosunu şimdilik 6 futbolcuyla takviye eden Fenerbahçe, transfer hamlelerine devam edecek. Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Max Kruse ve Altay Bayındır’la anlaşma imzalayan sarı lacivertlilerin, Garry Rodrigues’i de açıklaması bekleniyor.

Yurt dışı kampları öncesi kadronun net iskeletini oluşturmayı hedefleyen sarı lacivertliler, stoper ve ön libero transferlerinde de nabız yoklamayı sürdürüyor. Roma ile bonservis konusunu çözmeye çalışan hem stoper hem de sol açık olarak görev yapabilen Aleksandar Kolarov’un yanı sıra Simon Kjaer’in adı geçiyor.

Gustavo zor, Fejsa beklemede

ÖN liberoya da takviye düşünen Fenerbahçe ile Ljubomir Fejsa ve Luiz Gustavo’nun ismi anılmıştı. Ancak Gustavo transferinin pek çok Avrupa devinin devreye girmesiyle zora girdiği, Fejsa’nın ise beklemede olduğu öğrenildi. Eljif Elmas’ın yüksek ihtimalle ayrılacak olması sonrası Jailson da gittiği takdirde Kanarya’nın yakın zamanda orta sahaya birden fazla hamle yapması kuvvetle muhtemel...

Hücum için yoğun çalışma

VEDAT Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh ve Max Kruse’nin katılımıyla güçlendirilen hücum hattına ilişkin ekstra çalışmalar da yolda... Forvet ile kanatlara takviye için arayışta olan sarı lacivertli yönetimin temaslarını sıklaştırdığı, Kayserispor’dan, sağ kanatta oynayan Deniz Türüç’ün Alper Potuk ve bir miktar para karşılığında alınabileceği ifade edildi. Ayrıca sol açık Yevhen Konoplyanka’nın adı da hâlen sarı lacivertlilerin gündeminde... Hücum hattıyla ilgili bu haftadan itibaren önemli gelişmeler yaşanabileceği aktarıldı.

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