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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
10.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, 5 transfer daha yapacak

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Fenerbahçe, 5 transfer daha yapacak

6 futbolcu geldi, 1’i yolda, diğerleri için görüşmeler sürüyor.

Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi, Allahyar, Murat Sağlam, Kruse ve Altay’ı kadrosuna katan, Rodrigues’i birkaç güne getirmesi beklenen sarı lacivertlilerin takviye planladığı 5 mevkii var. bu bölgeler için de en az 6 aday bulunuyor.

YENİ sezon öncesi kadrosunu şimdilik 6 futbolcuyla takviye eden Fenerbahçe, transfer hamlelerine devam edecek. Vedat Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Max Kruse ve Altay Bayındır’la anlaşma imzalayan sarı lacivertlilerin, Garry Rodrigues’i de açıklaması bekleniyor.

Yurt dışı kampları öncesi kadronun net iskeletini oluşturmayı hedefleyen sarı lacivertliler, stoper ve ön libero transferlerinde de nabız yoklamayı sürdürüyor. Roma ile bonservis konusunu çözmeye çalışan hem stoper hem de sol açık olarak görev yapabilen Aleksandar Kolarov’un yanı sıra Simon Kjaer’in adı geçiyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi kampa katıldıSar-lacivertli ekibin Çaykur Rizaespor'dan transfer ettiği Vedat Muriq,, yeni takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası Kampı'na katıldı.
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Gustavo zor, Fejsa beklemede

ÖN liberoya da takviye düşünen Fenerbahçe ile Ljubomir Fejsa ve Luiz Gustavo’nun ismi anılmıştı. Ancak Gustavo transferinin pek çok Avrupa devinin devreye girmesiyle zora girdiği, Fejsa’nın ise beklemede olduğu öğrenildi. Eljif Elmas’ın yüksek ihtimalle ayrılacak olması sonrası Jailson da gittiği takdirde Kanarya’nın yakın zamanda orta sahaya birden fazla hamle yapması kuvvetle muhtemel...

Fenerbahçe, 5 transfer daha yapacak

Hücum için yoğun çalışma

VEDAT Muriqi, Allahyar Sayyadmanesh ve Max Kruse’nin katılımıyla güçlendirilen hücum hattına ilişkin ekstra çalışmalar da yolda... Forvet ile kanatlara takviye için arayışta olan sarı lacivertli yönetimin temaslarını sıklaştırdığı, Kayserispor’dan, sağ kanatta oynayan Deniz Türüç’ün Alper Potuk ve bir miktar para karşılığında alınabileceği ifade edildi. Ayrıca sol açık Yevhen Konoplyanka’nın adı da hâlen sarı lacivertlilerin gündeminde... Hücum hattıyla ilgili bu haftadan itibaren önemli gelişmeler yaşanabileceği aktarıldı.

Eljif Elmas 18 milyon Euro’ya Napoli’ye
Eljif Elmas 18 milyon Euro’ya Napoli’ye

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