Fenerbahçe 5-0 Gazişehir Gaziantep
Süper Lig'in ilk haftasında Ülker Stadı'nda ligin yeni takımı Gazişehir Gaziantep'i ağırlayan Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 5-0 kazanarak harika bir başlangıç yaptı.
Maça önde baskıyla agresif bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, henüz 5. dakikada Kruse'nin yerde kaldığı pozisyon sonrasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Moses, skoru 1-0 yaptı.
Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, bu kez Emre'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazandı. Topun başına yine Moses gelirken, Günay kalesini gole kapattı.
Dakikalar 17'yi gösterdiğinde Vadat Muriqi sahneye çıktı. Kosovalı golcü, Emre'nin pasında harika bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.
Skor avantajıyla daha rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, Moses'ın içeriye kestiği ortada bir kez daha penaltı atışı kazandı.
VAR'a giden hakem Arda Kardeşler, Moses'ın ortasında topun Morais'in eline çarptığını belirtip penaltı kararı verdi.
Topun başına gelen kaptan Emre Belözoğlu, skoru 3-0'a getirdi.
Müsabakanın ikinci yarısında da oyun üstünlüğünü elinde bulunduran sarı lacivertliler, 75. dakikada Dirar'ın kaydettiği golle 4-0 öne geçti.
Karşılaşmada skoru belirleyen gol 89'da sonradan oyuna dahil olan Ferdi'den geldi: 5-0.
Sarı lacivertliler, bu skorla Süper Lig'de 123 hafta sonra zirveye yerleşti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak. Gazişehir takımı ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Maçtan önemli anlar:
5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Emre Belözoğlu'nun pasına hareketlenen Kruse, ceza sahası ön çizgisi civarında Kana Bıyık'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı.
7. dakikada Moses'ın kullandığı ve topu filelere gönderdiği penaltıyla Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
12. dakikada Fenerbahçe, bir kez daha penaltı kazandı. Ceza sahası son çizgisinde topla buluşan Emre Belözoğlu, Chibsah'dan topu kurtarmaya çalışırken oyuncunun yaptığı faul sonrasında yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Topun başına yine Moses gelirken, oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
17. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Emre Belözoğlu'nun havadan şık pasını ceza sahası içinde göğsüyle düzelten Vedat Muriç, bekletmeden düzgün vurdu ve skoru 2-0 yaptı.
20. dakikada Moses'ın ceza sahasına sağdan girerken içeriye ortasında Gazişehir Gaziantep savunması topu kornere gönderdi. Emre topu alıp köşe gönderine giderken maçın hakemi VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi. Moses'ın meşin yuvarlağı içeriye gönderdiği sırada topun savunmada Morais'in eline çarptığı gerekçesiyle Arda Kardeşler üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.
24. dakikada Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
27. dakikada Dirar'ın ceza sahası sol çizgisinden altıpas üzerine çevirdiği topu kaleci çeldi. Günay'dan seken topu önünde bulan Vedat Muriç'in vuruşunda, Gazişehir Gaziantep savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.
Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
52. dakikada orta sahanın solundan aldığı uzun topla ceza sahasına giren Pawlowski'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
64. dakikada Rodrigues, Gazişehir Gaziantep savunmasının arkasına gönderdiği pasta topu Moses'la buluşturmak istedi. Kalesini zamanında terk ederek ceza sahası dışına çıkan Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırdı ve tehlikeyi büyümeden engelledi.
74. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Kruse'nin ara pasıyla sol çizgide topla buluşan Moses, meşin yuvarlağı bekletmeden altıpas üzerine çevirdi. Bu noktada müsait pozisyonda bulunan Dirar, topu boş kaleye gönderdi. Pozisyon sonrası yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. Daha sonra hakem Arda Kardeşler, VAR incelemesiyle gol kararı verdi: 4-0.
85. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzak mesafeden çektiği şutu kaleci Günay Güvenç zorlukla çeldi. Dönen topa kayarak vuran Muric'in şutunda, Günay bir kez daha gole engel oldu. Gazişehir Gaziantep savunması pozisyonun devamında meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.
88. dakikada Fenerbahçe skoru 5-0 yaptı. Kruse'nin ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, çapraz pozisyonda olmasına rağmen düzgün bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak uzak kale direğinin içine çarparak ağlarla buluştu:5-0.
90. dakikada Dirar'ın soldan içeriye çevirdiği top Gazişehir Gaziantep savunmasından sekerek direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.
Fenerbahçe, mücadeleyi 5-0 kazandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Ersun Yanal, transfer edilen 9 isimden 6'sına ilk 11'de şans verdi.
Yeni transferler Altay Bayındır, Zanka, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Vedat Muriç, ilk 11'de sahaya çıktı. Geride kalan sezonun ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan'da ilk 11'de yer aldı.
Yeni transferlerden Allahyar Sayyadmanesh, Deniz Türüç ve Murat Sağlam ise yedek kulübesinde şans bekledi.
Kalede Altay'ı tercih eden Yanal, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Zanka, Jailson ve Nabil Dirar'dan kurdu. Bu isimlerin önünde Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan oynarken, kanatlarda Victor Moses ile Rodrigues görev yaptı. Santrfor arkasında Kruse, ileri uçta da Muriç forma giydi.
Emre Belözoğlu bin 542 gün sonra
Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, bin 542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıktı.
Sarı-lacivertli takımın kaptanı, daha önce Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-2015 sezonu son haftasında 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında giymişti.
Emre, 4 yılı aşkın bir süre sonra Fenerbahçe formasını Gazişehir Gaziantep maçında terletti.
Tolga Ciğerci ilk kez
Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımla ilk defa resmi bir maçta kadroya girdi.
Geride kalan sezonun başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta kadroda yer almayan Tolga, sezonun ilk haftasında yedekler arasında oturdu.
3 eksik
Fenerbahçe, sezonun ilk maçına 3 futbolcusundan yoksun çıktı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz, maç kadrosunda yer almadı.
Taraftarlardan büyük destek
Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun ilk resmi maçında sarı-lacivertli futbolculara büyük destek verdi.
Tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesi takıma destek olarak, futbolculardan şampiyonluk sözü istedi.
Öte yandan Maraton Üst Tribünü'nde seremoni sırasında, "Fenerbahçe Cumhuriyeti" yazan dev bir bayrak açıldı.
Gazişehir Gaziantep'in ilk maçı
Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'deki ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı.
Geride kalan sezonda 1. Lig'de play-off sonucu Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlılar, tarihinde ilk Süper Lig maçına Kadıköy'de çıktı.
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