Fenerbahçe 49 maçtır yenilmeyen takımı konuk etti
Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Milli takımlardan dönen oyuncuların da yer aldığı idmanın pas ve şut çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
49 maçtır kaybetmeyen U13 Takımı, Can Bartu Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.
Katıldığı son 3 turnuva; Kartepe Turnuvası, 1881 Antalya Cup ile 3.Uluslararası Antalya Cup'ta şampiyon olan ve 49 maçtır kaybetmeyen 13 Yaş Altı Futbol Takımı'nın teknik ve idari heyeti, oyunculara çok özel bir sürpriz hazırladı.
Futbol A Takımı'nın Eskişehirspor ile oynadığı özel maçı izlemek üzere Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne getirilen U13 ekibi, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi.
Teknik Direktör Ersun Yanal da, genç futbolcularla bir süre sohbet etti. 13 Yaş Altı Futbol Takımı'nın Teknik Sorumlusu Fatih Süt ile oyuncular, çok özel bir gün yaşadıklarını söylediler.
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