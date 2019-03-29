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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Fenerbahçe 49 maçtır yenilmeyen takımı konuk etti
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Futbol
29.03.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Fenerbahçe 49 maçtır yenilmeyen takımı konuk etti

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Fenerbahçe 49 maçtır yenilmeyen takımı konuk etti

Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Milli takımlardan dönen oyuncuların da yer aldığı idmanın pas ve şut çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe 49 maçtır yenilmeyen takımı konuk etti

49 maçtır kaybetmeyen U13 Takımı, Can Bartu Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Katıldığı son 3 turnuva; Kartepe Turnuvası, 1881 Antalya Cup ile 3.Uluslararası Antalya Cup'ta şampiyon olan ve 49 maçtır kaybetmeyen 13 Yaş Altı Futbol Takımı'nın teknik ve idari heyeti, oyunculara çok özel bir sürpriz hazırladı.

Futbol A Takımı'nın Eskişehirspor ile oynadığı özel maçı izlemek üzere Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne getirilen U13 ekibi, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi.

Teknik Direktör Ersun Yanal da, genç futbolcularla bir süre sohbet etti. 13 Yaş Altı Futbol Takımı'nın Teknik Sorumlusu Fatih Süt ile oyuncular, çok özel bir gün yaşadıklarını söylediler.

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Eskişehirspordan Fenerbahçeye teşekkür
Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye teşekkür
Fenerbahçe 4-0 Eskişehirspor (MAÇ ÖZET)Sarı-lacivertliler lig verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Ersun Yanal'ın takımı, Can Bartu Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştığı Eskişeherspor'u Jailson, Soldado ve İsmail Köybaşı'nın (2) golleriyle 4-0 mağlup etti.
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Fenerbahçe 49 maçtır yenilmeyen takımı konuk etti

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