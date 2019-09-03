Fenerbahçe 3 transferi birden açıkladı
Fenerbahçe, genç futbolcular Batuhan Yılmaz, Yusuf Mert Tunç ve Cebrail Akbulut'un transferlerini açıkladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcularımız Batuhan Yılmaz TFF 3. Lig ekiplerinden Modafenspor'a, Yusuf Mert Tunç TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a ve Cebrail Akbulut TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır."
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