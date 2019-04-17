Fenerbahçe 3 eksikle çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, daha sonra dar alanda üçerli gruplar halinde pas oyunu oynadı.
Kasığında kısmi yırtık bulunan Victor Moses ile Eljif Elmas ve Hasan Ali Kaldırım salonda çalıştı.
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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