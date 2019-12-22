Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş | Maçın özeti ve golleri

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk yarı

2. dakikada sağdan Isla'nın ceza yayına pasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sol ayağıyla uzak direğe plase vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 20. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Luiz Gustavo'nun ortası sonrası meşin yuvarlak ceza sahası içinde bulunan Rebocho'dan sekti. Pozisyonun devamında top oyun alanı dışına çıkınca, maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR sisteminden gelen uyarın üzerine saha kenarında pozisyonu yeniden izledi ve Rebocho'nun meşin yuvarlağa koluyla temas ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

23. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kruse, topu ve kaleci Karius'u ters köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

32. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada rakibinden kaptığı topla kaleye yönelen Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

45 5. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Hutchinson'ın ayak koyduğu top ağlarla buluştu: 2-1.

48. dakikada Caner Erkin'in rakip yarı sahanın ortalarında sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası civarında Elneny'nin kafa şutu sonrası top üstten dışarı gitti.

54. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Burak Yılmaz, Jailson'un hatasıyla topla buluştu. Burak'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Altay Bayındır meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

58. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye yükseltti. Ceza sahası önüne kadar topla hareketlenen Deniz Türüç, pasını sağdan bindiren Isla'ya gönderdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla'nın yerden ortasına ön direkte ayak koyan Muric'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

67. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe plase vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Kruse'nin ara pasında altıpasta hareketlenen Muric'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

73. dakikada Kruse'nin pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plasesinde, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 90 1 Zanka), Deniz Türüç (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Tolga Ciğerci, Kruse (Dk. 86 Tolgay Arslan), Muric

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 63 Nkoudou), Hutchinson, Elneny, Lens, Diaby (Dk. 46 Ljajic), Caner Erkin, Burak Yılmaz (Dk. 87 Umut Nayir)

Goller: Dk. 23 Kruse (Penaltıdan), Dk. 32 Ozan Tufan, Dk. 58 Muric (Fenerbahçe), Dk. 45 5 Hutchinson (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 31 Lens, Dk. 33 Caner Erkin, Dk. 77 Elneny (Beşiktaş), Dk. 37 Deniz Türüç, Dk. 79 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş derbisinde, ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.



Ülker Stadı'nda oynanan derbi maçta Yanal, geçen hafta Demir Grup Sivasspor'a 3-1 kaybettikleri maçın ilk 11'inde zorunlu değişiklikler yaptı.

Yanal, kırmızı kart cezalısı Garry Rodrigues ile sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Sadık Çiftpınar'ı kadroya alamadı. Bu isimlerin yerine sarı-lacivertlilerde Jailson Marques Siqueira, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci forma giydi.

Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc da derbi kadrosunda yer almadı.



Kalede Altay Bayındır'la maça başlayan Yanal, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Jailson, Serdar Aziz ve Nabil Dirar'dan kurdu. Savunmanın önünde Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'a şans veren Yanal, kanatlarda Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci'yi görevlendirdi. Fenerbahçe'de santrfor arkasında Max Kruse, ileri uçta ise Vedat Muric forma giydi.



- Emre Belözoğlu şoku



Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle maça kısa bir süre kala kadrodan çıkarıldı.

Sağ kasığında ağrı hisseden Emre'nin tedbir amaçlı derbi maçta kadroya alınmadığı öğrenildi.



- Jailson stoperde



Fenerbahçe'de stoperde Serdar Aziz'in yanında asıl mevkisi orta saha olan Jailson forma giydi.

Teknik direktör Ersun Yanal, Sadık Çiftpınar'ın sakatlığından sonra bu bölgede forma giyebilecek isimler arasında Fransız stoper Adil Rami ile Danimarkalı stoper Zanka'yı yedek bıraktı.

Jailson, Süper Lig'de 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Serdar Aziz ve Jailson ise ilk kez birlikte stoperde maça başladı.



- Kanatlarda tercih Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci



Fenerbahçe'de kanatlarda Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci forma giydi. Garry Rodrigues ve Victor Moses'in yokluğunda Yanal, sağ kanatta Deniz'i, sol kanatta ise Tolga'yı görevlendirdi.



- Derbide kaptan Ozan Tufan



Fenerbahçe'de derbi maçta kaptan olarak sahaya Ozan Tufan çıktı. Takımın kaptanları Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda Ozan Tufan, derbide kaptanlık pazubendini koluna taktı.



- Şenol Güneş tribünde



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbi için Kadıköy'e geldi. Şenol Güneş, karşılaşmaya kısa bir süre kala Ülker Stadı'na geldi ve maçı tribünden takip etti.



- Van Persie derbiyi izledi



Fenerbahçe'nin eski Hollandalı yıldızı Robin van Persie, derbiyi tribünden izledi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski Hollandalı futbolcu sarı-lacivertli takıma tribünden destek oldu.



- Derbiye ilgi büyük



Fenerbahçeli taraftarlar derbiye büyük ilgi gösterdi.

Ülker Stadı tamamen dolarken, sarı-lacivertli taraftarlar sezonun Kadıköy'deki ilk derbisinde takımlarına destek oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, seremoni sırasında ise maraton üst tribününde üzerinde "Sarı Kanaryalar" yazan dev Fenerbahçe bayrağı açtı

- Lens, 5 maç sonra ilk 11'de



Ljajic'in yerine ilk 11'de görev alan Lens, 5 maç sonra bu şansı yakaladı.

Son olarak Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Lens, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarında kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamadı.

Lens, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında ise sonradan oyuna dahil oldu.



- Avcı'nın ilk heyecanı



Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Kadıköy'de ilk kez saha kenarında yer aldı.

Medipol Başakşehir'in başında yıllarca Ülker Stadı'nda takımını yöneten Avcı, Beşiktaş'ın başında bunu ilk kez yaşadı.



- Roco, Elneny, Rebocho ve Diaby de ilk kez



Derbi maçta ilk 11'de görev alan Roco, Elneny, Rebocho ve Diaby, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe karşısında oynadı.

Elneny, Rebocho ve Diaby, sezon başında Beşiktaş'a transfer oldu. Geçen sezonun başında kadroya dahil edilen Roco ise söz konusu dönemdeki Fenerbahçe maçlarında yedek kalmıştı.



- N'Koudou ve Ruiz yedekler arasında



Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Georges-Kevin N'Koudou ile Victor Ruiz, yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd ve Necip Uysal yedek soyundu.



- Ahmet Nur Çebi, takımı yine yalnız bırakmadı



Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, son maçlarda olduğu gibi derbi mücadelesi öncesi de teknik heyet ve oyuncularla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Oyunculara moral veren Çebi, kafileyi Ülker Stadı'na uğurladı.

Siyah-beyazlı bazı taraftarlar da tesislere giderek zorlu maç öncesi oyunculara destek verdi.

Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, derbi maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlılar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.

Taraftarlar, Ülker Stadı'na toplu halde getirildi. Siyah-beyazlı taraftarları taşıyan otobüslerden birinin camlarının kırıldığı görüldü. Emniyet güçleri, 4 Beşiktaş taraftarını gözaltına aldı.



- Fenerbahçeli taraftarlardan Caner Erkin'e tepki



Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Caner Erkin aleyhine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Caner'e yönelik toplu halde küfürlü tezahürat yaptığı görüldü. Beşiktaşlı taraftarlar ise oyuncularına destek verdi.

İki takım oyuncuları, seremoniye "Uyuma-Uyuşturucu ile mücadele uygulaması" yazılı pankartla çıktı.