Fenerbahçe 28 yıl sonra büyük maç kazanamadı
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 28 sezon sonra büyük maç galibiyeti yaşayamadı.
Süper Lig'de bu sezon oldukça kötü bir performans gösteren ve taraftarlarının tepkisini çeken sarı-lacivertliler, büyük maçlarda da eski halini arattı.
Rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor karşısında uzun yıllardır büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, bu sezon ise söz konusu ekiplerle oynadığı hiçbir mücadeleyi kazanamadı.
- Tek yenilgi
Fenerbahçe; Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı bu sezon oynadığı 6 maçın 5'inde berabere kalıp, 1'inde yenildi.
Sarı-lacivertliler, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 kaybederken, diğer 5 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, söz konusu rakipleri karşısında daha önce en son 1990-1991 sezonunu galibiyet alamadan tamamlamıştı
- Büyük maçları ses getirdi
Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı büyük maçlar, içinde barındırdıklarıyla ön plana çıktı.
Deplasmanda mağlup olduğu Trabzonspor karşılaşmasında sezonun en kötü karşılaşmalarından birini oynayan sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanlarında ise tarihi geri dönüşlere imza attı.
Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray'a karşı 2-0, Beşiktaş'a karşı da 3-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, iki karşılaşmayı da berabere tamamlamayı bildi.
- Hiçbirinde öne geçemedi
Fenerbahçe, bu sezon bahsi geçen rakipleriyle oynadığı hiçbir mücadelede öne geçemedi.
Bu sezonki ilk büyük maçında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, Ryan Babel'in golüyle yenik duruma düşmüş ama sahadan 1 puanla ayrılmayı bilmişti.
Daha sonra Galatasaray deplasmanında 2-0 geriye düşen ve 1 puanı kurtaran Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında ise aynısını başaramayınca sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.
Fenerbahçe, deplasmandaki Beşiktaş maçında ise büyük bir felaketi, lehine çevirmeyi bildi. Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 3-0 geride kapatmasına karşın, ikinci yarıda inanılmaz bir geri dönüşle 3 gol atarak beraberliği yakalayıp, 1 puan kazandı.
- Son 2 maçta 10 kişi kaldı
Fenerbahçe, bu sezon oynadığı son 2 büyük maçı 11 kişi tamamlayamadı.
Evinde oynadığı Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında rakipleri karşısında skor olarak geriye düşen sarı-lacivertliler, sahada da 10 kişi kaldı.
Fenerbahçe, bu 2 müsabakayı da 1-1'lik sonuçlarla bitirdi.
- Bu sezonki sonuçlar
Fenerbahçe'nin güçlü rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı bu sezon aldığı skorlar şöyle:
Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1
Galatasaray-Fenerbahçe: 2-2
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1
Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-3
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
- 1990-1991 sezonunda da kazanamadı
Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda bu yıla benzer bir performansa imza attı.
Söz konusu yılda bahsi geçen rakiplerine karşı hiçbir mücadeleyi kazanamayan Fenerbahçe, çok kötü bir performans sergilemiş ve sadece 1 puan toplayabilmişti.
Fenerbahçe, o sezon Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalırken, diğer tüm maçlarını kaybetmişti.
Sarı-lacivertli ekibin 1990-1991 sezonunda aldığı sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-5
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-2
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1
Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-0
Galatasaray-Fenerbahçe: 4-1
Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-2
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