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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.04.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Fenerbahçe 28 yıl sonra büyük maç kazanamadı

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Fenerbahçe 28 yıl sonra büyük maç kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 28 sezon sonra büyük maç galibiyeti yaşayamadı. 

Süper Lig'de bu sezon oldukça kötü bir performans gösteren ve taraftarlarının tepkisini çeken sarı-lacivertliler, büyük maçlarda da eski halini arattı. 

Rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor karşısında uzun yıllardır büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, bu sezon ise söz konusu ekiplerle oynadığı hiçbir mücadeleyi kazanamadı. 

- Tek yenilgi 

Fenerbahçe; Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı bu sezon oynadığı 6 maçın 5'inde berabere kalıp, 1'inde yenildi. 

Sarı-lacivertliler, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 kaybederken, diğer 5 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. 

Fenerbahçe, söz konusu rakipleri karşısında daha önce en son 1990-1991 sezonunu galibiyet alamadan tamamlamıştı 

- Büyük maçları ses getirdi 

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı büyük maçlar, içinde barındırdıklarıyla ön plana çıktı. 

Deplasmanda mağlup olduğu Trabzonspor karşılaşmasında sezonun en kötü karşılaşmalarından birini oynayan sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanlarında ise tarihi geri dönüşlere imza attı. 

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray'a karşı 2-0, Beşiktaş'a karşı da 3-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, iki karşılaşmayı da berabere tamamlamayı bildi.

Fenerbahçe 28 yıl sonra büyük maç kazanamadı

- Hiçbirinde öne geçemedi 

Fenerbahçe, bu sezon bahsi geçen rakipleriyle oynadığı hiçbir mücadelede öne geçemedi. 

Bu sezonki ilk büyük maçında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, Ryan Babel'in golüyle yenik duruma düşmüş ama sahadan 1 puanla ayrılmayı bilmişti. 

Daha sonra Galatasaray deplasmanında 2-0 geriye düşen ve 1 puanı kurtaran Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında ise aynısını başaramayınca sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. 

Fenerbahçe, deplasmandaki Beşiktaş maçında ise büyük bir felaketi, lehine çevirmeyi bildi. Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 3-0 geride kapatmasına karşın, ikinci yarıda inanılmaz bir geri dönüşle 3 gol atarak beraberliği yakalayıp, 1 puan kazandı. 

- Son 2 maçta 10 kişi kaldı 

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı son 2 büyük maçı 11 kişi tamamlayamadı. 

Evinde oynadığı Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında rakipleri karşısında skor olarak geriye düşen sarı-lacivertliler, sahada da 10 kişi kaldı. 
Fenerbahçe, bu 2 müsabakayı da 1-1'lik sonuçlarla bitirdi. 

- Bu sezonki sonuçlar 

Fenerbahçe'nin güçlü rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı bu sezon aldığı skorlar şöyle: 

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1 
Galatasaray-Fenerbahçe: 2-2 
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1 
Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-3 
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1 
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1 

- 1990-1991 sezonunda da kazanamadı 

Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda bu yıla benzer bir performansa imza attı. 

Söz konusu yılda bahsi geçen rakiplerine karşı hiçbir mücadeleyi kazanamayan Fenerbahçe, çok kötü bir performans sergilemiş ve sadece 1 puan toplayabilmişti. 

Fenerbahçe, o sezon Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalırken, diğer tüm maçlarını kaybetmişti. 

Sarı-lacivertli ekibin 1990-1991 sezonunda aldığı sonuçlar şöyle: 

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-5 
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-2 
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1 
Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-0 
Galatasaray-Fenerbahçe: 4-1 
Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-2 

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