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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
04.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe 22 milyon euro yükten kurtuldu

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Fenerbahçe 22 milyon euro yükten kurtuldu

Mathieu Valbuena'nın ardından 7 isimle daha yollar ayrılacak.

Soldado, Slimani, Ayew, Benzia, Neustadter, Şener ve İsmail Köybaşı’yı gönderecek olan sarı lacivertli kulüp 21.4 milyon Euro tasarruf edecek. Volkan dahil, dört ismin ise durumları henüz kesinleşmedi.

SÜPER Lig’de sezonu altıncı basamakta tamamlayan ve gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için mücadele veren Fenerbahçe’de takımdan gidecek futbolcular yavaş yavaş netleşmeye başladı. Sarı lacivertlilerde Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos’a transfer olan Mathieu Valbuena sonrası şu ana dek 7 ismin daha seneye takımda olmayacağı netleşti. Bu oyuncular; Roberto Soldado, Islam Slimani, Andre Ayew, Yassine Benzia, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı oldu. Bu isimlere teşekkür edilerek yollar ayrıldı.

Volkan Demirel kalacak gibi

BU ayrılıklar F.Bahçe’nin elini mali açıdan rahatlattı zira söz konusu futbolcuların sarı lacivertlilere yıllık ücret bazında maliyeti 21.4 milyon Euro’ydu. Yani gelecek sezonun maaş bütçesinde bu rakam kadar boşluk açıldı. Kiralık olarak görev yapan Islam Slimani 4.5 milyon Euro ile zirvede yer alırken, listede en düşük rakamlara görev yapanlar 1.5’ar milyon Euro’yla Şener ve Benzia şeklinde öne çıktı. Yüksek ihtimalle takımda kalacak olan kaptan Volkan Demirel haricindeyse; Skrtel, Tolga Ciğerci ve Erten Ersu’nun durumları henüz kesinleşmedi.

Gidenler 23 gol katkı yaptı

TAKIMLA yollarını ayıran ve gelecek sezon Samandıra’da olmayacak oyunculardan 2018-2019 sezonunda alınan toplam skor katkısı; 23 gol ve 15 asistte kaldı. Sarı lacivertli ekip adına en çok gole direkt etki eden isimler Soldado ile Valbuena’ydı. İspanyol Roberto Soldado 7 gol ve 5 asiste imza atarken, bu rakam Fransız kanat oyuncusu Mathieu Valbuena için 4 gol ile 8 asist oldu. Her iki futbolcu da ligin son haftalarındaki çıkışın önemli aktörlerinden oldu. Büyük umutlarla alınan Islam Slimani, Sebastian Frey ve Andre Ayew beşer gol atabildi.

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