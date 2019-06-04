Fenerbahçe 22 milyon euro yükten kurtuldu
Mathieu Valbuena'nın ardından 7 isimle daha yollar ayrılacak.
Soldado, Slimani, Ayew, Benzia, Neustadter, Şener ve İsmail Köybaşı’yı gönderecek olan sarı lacivertli kulüp 21.4 milyon Euro tasarruf edecek. Volkan dahil, dört ismin ise durumları henüz kesinleşmedi.
SÜPER Lig’de sezonu altıncı basamakta tamamlayan ve gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için mücadele veren Fenerbahçe’de takımdan gidecek futbolcular yavaş yavaş netleşmeye başladı. Sarı lacivertlilerde Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos’a transfer olan Mathieu Valbuena sonrası şu ana dek 7 ismin daha seneye takımda olmayacağı netleşti. Bu oyuncular; Roberto Soldado, Islam Slimani, Andre Ayew, Yassine Benzia, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı oldu. Bu isimlere teşekkür edilerek yollar ayrıldı.
Volkan Demirel kalacak gibi
BU ayrılıklar F.Bahçe’nin elini mali açıdan rahatlattı zira söz konusu futbolcuların sarı lacivertlilere yıllık ücret bazında maliyeti 21.4 milyon Euro’ydu. Yani gelecek sezonun maaş bütçesinde bu rakam kadar boşluk açıldı. Kiralık olarak görev yapan Islam Slimani 4.5 milyon Euro ile zirvede yer alırken, listede en düşük rakamlara görev yapanlar 1.5’ar milyon Euro’yla Şener ve Benzia şeklinde öne çıktı. Yüksek ihtimalle takımda kalacak olan kaptan Volkan Demirel haricindeyse; Skrtel, Tolga Ciğerci ve Erten Ersu’nun durumları henüz kesinleşmedi.
Gidenler 23 gol katkı yaptı
TAKIMLA yollarını ayıran ve gelecek sezon Samandıra’da olmayacak oyunculardan 2018-2019 sezonunda alınan toplam skor katkısı; 23 gol ve 15 asistte kaldı. Sarı lacivertli ekip adına en çok gole direkt etki eden isimler Soldado ile Valbuena’ydı. İspanyol Roberto Soldado 7 gol ve 5 asiste imza atarken, bu rakam Fransız kanat oyuncusu Mathieu Valbuena için 4 gol ile 8 asist oldu. Her iki futbolcu da ligin son haftalarındaki çıkışın önemli aktörlerinden oldu. Büyük umutlarla alınan Islam Slimani, Sebastian Frey ve Andre Ayew beşer gol atabildi.
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