Fenerbahçe 203 gün sonra ilk peşinde! iddaa'da galibiyetlerine...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk olacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Ev sahibinde Alessio Cerci, Johannes Hopf, Nduka Ozokwo, Ricardo Faty ve Thomas Heurtaux liste dışı.
- Eryaman Stadyumu'nun açılışında Alanyaspor'a 2-0 kaybetmişlerdi ama sonrasındaki 3 maçta 7 puan toplamayı başardılar. (2G-1B)
- Mete Kalkavan ile bu sezon çıktıkları 2 maçta 9 gol izledik. (Trabzonspor 2-2, Beşiktaş 1-4)
- Yassine Benzia liste dışı, Slimani kadroda değil, Frey ise sakat.
- 3 haftalık ara öncesi sakatlıkları bulunan Valbuena ve Dirar hazır duruma geldi.
- Deplasmanda en son lig maçı kazandıklarında tarihler 16 Eylül 2018'i gösteriyordu, tam 203 gün oldu! (Konyaspor 1-0, Eljif Elmas)
- O günden bugüne deplasmanda oynadıkları 10 lig maçından sadece 5 puan çıkartabildiler.
İSTATİSTİKLER NE DİYOR?
- Ankaragücü, Mete Kalkavan yönetiminde çıktığı 5 maçın 4'ünü kaybetti. (MS2)
- Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 lig maçında sadece 9 gol atabildi. (2.5 ALT)
- İki takım arasında oynanan son 4 maçın 3'ünü Fenerbahçe kazandı. (MS2)
MİSLİ.COM ÜYELERİ FENERBAHÇE'YE GÜVENİYOR!
- Misli.com üzerinde bu maça bahis yapan iddaaseverler, büyük bir çoğunlukla Fenerbahçe'ye güvenmiş durumda... (%50)
- Güven sırasına göre bakıldığında, ikinci sırada 1,60'lık iddaa oranıyla 2.5 ÜST geliyor...
- 1,45'lik iddaa oranıyla KG VAR tercihine yönelen Misli.com üyeleri de dikkat çekici!
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