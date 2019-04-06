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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.04.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

Fenerbahçe 203 gün sonra ilk peşinde! iddaa'da galibiyetlerine...

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Fenerbahçe 203 gün sonra ilk peşinde! iddaa'da galibiyetlerine...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk olacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

ANKARAGÜCÜ

- Ev sahibinde Alessio Cerci, Johannes Hopf, Nduka Ozokwo, Ricardo Faty ve Thomas Heurtaux liste dışı.

- Eryaman Stadyumu'nun açılışında Alanyaspor'a 2-0 kaybetmişlerdi ama sonrasındaki 3 maçta 7 puan toplamayı başardılar. (2G-1B)

- Mete Kalkavan ile bu sezon çıktıkları 2 maçta 9 gol izledik. (Trabzonspor 2-2, Beşiktaş 1-4)

FENERBAHÇE

- Yassine Benzia liste dışı, Slimani kadroda değil, Frey ise sakat.

- 3 haftalık ara öncesi sakatlıkları bulunan Valbuena ve Dirar hazır duruma geldi.

- Deplasmanda en son lig maçı kazandıklarında tarihler 16 Eylül 2018'i gösteriyordu, tam 203 gün oldu! (Konyaspor 1-0, Eljif Elmas)

- O günden bugüne deplasmanda oynadıkları 10 lig maçından sadece 5 puan çıkartabildiler.

Fenerbahçe 203 gün sonra ilk peşinde iddaada galibiyetlerine...

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

- Ankaragücü, Mete Kalkavan yönetiminde çıktığı 5 maçın 4'ünü kaybetti. (MS2)

- Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 lig maçında sadece 9 gol atabildi. (2.5 ALT)

- İki takım arasında oynanan son 4 maçın 3'ünü Fenerbahçe kazandı. (MS2)

MİSLİ.COM ÜYELERİ FENERBAHÇE'YE GÜVENİYOR!

- Misli.com üzerinde bu maça bahis yapan iddaaseverler, büyük bir çoğunlukla Fenerbahçe'ye güvenmiş durumda... (%50)

- Güven sırasına göre bakıldığında, ikinci sırada 1,60'lık iddaa oranıyla 2.5 ÜST geliyor...

- 1,45'lik iddaa oranıyla KG VAR tercihine yönelen Misli.com üyeleri de dikkat çekici!

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

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