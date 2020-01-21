Fenerbahçe 2-0 Kayserispor (Maç Özeti)

Fenerbahçe: 2 - 0 Hes Kablo Kayserispor

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Kamil Çetin

Fenerbahçe: Harun Tekin, Dirar (Dk. 85 Isla), Rami, Jailson, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues (Dk. 85 Mehmet Ekici), Kruse (Dk. 76 Zajc), Mevlüt Erdinç

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Rienstra, Oğuzhan Çapar, Yasir Subaşı (Dk. 63 Pedro Henrique), Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Situm, Canpanharo (Dk. 68 Uzodimma), Emre Demir (Dk. 76 Mesanovic), Kravets

Goller: Dk. 23 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 45 Mevlüt Erdinç (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 50 Djedje (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 64 Tolgay Arslan, Dk. 78 Dirar (Fenerbahçe)

FENERBAHÇE 2-0 KAYSERİSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

8. dakikada Rami'nin uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci İsmail Çipe topu iki hamlede kontrol etti.

10. dakikada sağ taraftan Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gustavo, meşin yuvarlağı müsait durumda bulunan Kruse'ye çıkardı. Alman futbolcunun müsait durumda ceza sahası içinden sol ayağıyla çektiği şutta top yandan auta çıktı.

23. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Deniz Türüç'ün uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, kaleci İsmail meşin yuvarlağı sektirdi. Penaltı noktası civarında topu önünde bulan Ferdi Kadıoğlu'nun tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

44. dakikada soldan topla hareketlenen Rodrigues, meşin yuvarlağı yerden ceza sahası içine çıkardı. Penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Mevlüt Erdinç'in gelişine şutunda top üsten auta çıktı.

45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayı dışında Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Kruse'nin seri paslaşmasında son olarak Alman oyuncu topu ceza sahası içinde müsait durumdaki Mevlüt Erdinç'e çıkardı. Mevlüt'ün kontrol ettikten sonra yerden köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

64. dakikada Deniz Türüç'ün hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Rami'nin kafa vuruşunda kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.

74. dakikada sağdan topla hareketlenen Dirar'in etkili ortasında Tolgay Arslan'ın altıpasın önünden müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top kaleci İsmail'de kaldı.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!