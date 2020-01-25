Fenerbahçe 2-0 Başakşehir

Spor Arena / Cengiz İZMİTLİ - Fenerbahçe, seyirci desteği ile maça etkili başladı ancak son noktayı koymada devre boyunca yetersizdi. Tolga biraz daha becerikli olsa, Kruse'ye bir kişi daha ayak uydurabilse farklı şeyler yazabilirdik. Başakşehir ise Mehmet Topal'lı düzeni ile maçı kendi yarı sahasında kabul edip Dirar'ın arkasını hedef alarak oynadı, iki kez de pozisyona girdi ama değerlendiremedi ve ilk 45 golsüz geçildi.

İkinci yarı da ilk yarıdan farksız başladı. Bir taraf risk almadan 0-0'ın değişmesi zor gözüküyordu, 64'te Ferdi girdi, maçın kaderi değişti. 72'de gelen gol öncesi orta alanda topa hakim oluşu, Dirar-Ozan hattından Kruse'ye etkili alanda topun ulaşması golü de getirdi. Kruse, Vedat'ın 86'da attığı gol öncesi de doğru anda Garry Rodrigues'i kaçırıp Fenerbahçe'nin çok kritik bir virajı hatasız geçmesini sağladı. 2-0!

Maçın adamı: Max Kruse! - İlk yarıda modern bir 10 numara gibiydi. Gerektiğinde savunma önünden top aldı, bazen de sol kanattan atak sürükledi. Doğru yerde topla buluştuğu anda golünü attı, doğru anda Rodrigues'i kaçırıp Vedat'ın golünde de pay sahibi oldu.

Hakemler: Fırat Aydınus **, Aleks Taşçıoğlu **, Erdem Bayık **.

VAR: Ali Şansalan **.

Fenerbahçe: Altay ***, Isla **, Serdar Aziz ***, Jailson ***, Dirar **, Ozan Tufan **, Luiz Gustavo ***, Tolga * (64' Ferdi **), Kruse **** (90' Ekici ?), Garry Rodrigues *** (88' Emre ?), Vedat Muriqi ***.

Başakşehir: Mert **, Caiçara *, Ponck *, Epureanu *, Clichy *, Mahmut * (82' Robinho *), Mehmet Topal * (75' Aleksic *), Visca *, İrfan Can *, Elia * (68' Gulbrandsen *), Crivelli *.

Sarı kartlar: 65' İrfan Can (Başakşehir).

Goller: 72' Kruse, 86' Vedat Muriqi (Fenerbahçe).

Fenerbahçe nasıl kazandı?

* Doğru anda doğru riski alan Ersun Yanal sayesinde Fenerbahçe 3 puana uzandı. Ferdi değişikliği galibiyeti getirdi.

* Max Kruse ilk golü attı, ikinci golde atağı başlattı. Alman yıldız maça kalitesiyle damga vurdu.

* Kalede Altay, önünde Jailson ve Serdar Aziz maç boyu yüksek konsantrasyonla oynadı. Savunma kalitesi yüksek bir maç çıkardılar





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