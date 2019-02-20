'Fenerbahçe 15. sırada, Zenit rahat kazanır!'
Fenerbahçe-Zenit maçı öncesi Rusya'da flaş bir yorum geldi...
UEFA Avrupa Ligi son 32 tur rövanş maçında Fenerbahçe,Zenit'le karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Rus basınına konuşan Spartak Moskova'nın eski futbolcusu Valeri Shmarov, Fenerbahçe'nin iyi bir takım olmadığını belirtti.
Valery Reinhold, maç değerlendirmesinde ''Fenerbahçe'nin maçlarını izledim, özel bir şey görmedim. Satılık oyunculardan kurulu bir takım. Türkiye Ligi'nde 15. sırada oldukları için söylemiyorum ama bana göre Zenit, Fenerbahçe'yi rahat yener. İstanbul'da Mak, penaltıyı atsa her şey bitmiş olacaktı.'' şeklinde konuştu.
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