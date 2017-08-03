Fenerbahçe 1-1 Sturm Graz / Maç özeti izle

Stat: Ülker

Hakemler: Robert Madley, Constantine Hatzidakis, Marc Perry (İngiltere)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Ozan Tufan (Dk. 82 Mehmet Topal), De Souza, Valbuena (Dk. 90+4 Isla), Alper Potuk, Ahmethan Köse (Dk. 62 Van Persie)

Sturm Graz: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Zulj, Jeggo (Dk. 82 Schmid), Huspek, Hierlander, Röcher (Dk. 46 Zulechner), Alar (Dk. 63 Schubert)

Goller: Dk. 32 Dirar (Fenerbahçe), Dk. 66 Huspek (Sturm Graz)

Sarı kartlar: Dk. 23 Jeggo, Dk. 75 Maresic (Sturm Graz), Dk. 66 Neustaedter, Dk. 85 Alper Potuk (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükseldi.

Sarı-lacivertliler, Avusturya'da oynanan ilk karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.

ÖZLENEN TABLO

Ülker Stadı’nda dün uzun süredir görülmeyen bir tablo vardı. Geçen sezonun neredeyse tamamını boş tribünlere oynayan sarı lacivertli takım bu kez 35 bin taraftarının önünde oynadı.

Ülker Stadyumu’nda dün uzun süredir görülmeyen bir tablo vardı. Geçen sezonun neredeyse tamamını boş tribünler önünde oynayan sarı lacivertli takımı, taraftarlar bu kez yalnız bırakmadı. 52 bin kapasiteli stadyumda dün yaklaşık 35 bin sarı lacivertli futbolsever, takımlarına destek verdi. Özellikle her iki kale arkasındaki tribünler tamamen doldu.

Taraftarların en çok ilgi gösterdiği isimler teknik direktör Aykut Kocaman ile yeni transfer Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar oldu. Sturm Graz’ı eleyerek Avrupa Ligi play-off turuna yükselmeyi başaran Fenerbahçeli futbolcular, maç sonrası tribünlere giderek, taraftarları selamladı. Sarı lacivertli kulüp önceki gün yaptığı açıklamada, yeni sezon için 17 bin kombine satıldığını duyururken, 16 bin civarında da maç bileti satıldı. Öte yandan, 100 kadar Sturm Graz taraftarı da deplasman tribününden takımlarını destekledi.

OZAN VE HASAN ALİ'YE TEPKİ

Fenerbahçe taraftarları, performanslarından memnun olmadıkları Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım'a tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin yediği golde çalım yiyen Hasan Ali, bir grup taraftar tarafından yuhalanırken, maçın 82'nci dakikasında oyundan alınan Ozan Tufan'a da tepki gösterildi.

ERDOĞAN SÜRPRİZİ

Fenerabahçe-Sturm Graz karşılaşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Maçın başlamasına 5 dakika kala Ülker Stadı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte protokol tribününde takip etti. Erdoğan, önceki gün de Medipol Başakşehir’in Club Brugge’ü 2-0 yendiği maçı stattan izlemişti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılaşma sonrası her iki takımın soyunma odalarını ziyaret edip, mücadelelerinden dolayı kutladığını söyledi.

Valbuena'dan asist Dirar'dan gol

Fenerbahçe, Kadıköy'de sezonun ilk golünü yeni transferlerinin katkısıyla attı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Fenerbahçe, Mathieu Valbuena'nın pasında fileleri havalandıran Nabil Dirar'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de ilk maçlarına çıkan Valbuena yaptığı şık asistle, Dirar ise attığı kafa gülüyle 32. dakikada tribünleri ayağa kaldırdı.

İlk maçta da bir asist yapan Valbuena, bu karşılaşmada da gol pası vermeyi başardı. Dirar da Fenerbahçe formasıyla bir resmi maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

- Ahmethan Köse sakatlandı

Fenerbahçe'de genç futbolcu Ahmethan Köse sakatlandı.

Maçın 53. dakikasında sol ayağından sakatlanan Ahmethan, saha içindeki tedavisinden sonra bir süre daha oyuna devam etti. 20 yaşındaki genç oyuncu, 62. dakikada yerini Robin van Persie'ye bıraktı.

- Kadıköy'de seriye devam

Fenerbahçe, Kadıköy'de Avrupa kupalarındaki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

Ülker Stadı'nda oynadığı son 11 Avrupa kupası maçında sarı-lacivertliler, 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, uluslararası arenada sahasında son yenilgisini 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye karşı aldı.

Fenerbahçe, bu maçtan sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United ve Zorya'yı mağlup edip, Celtic, Krasnodar ve Sturm Graz'la berabere kaldı.

- Kadıköy'de galibiyet hasreti

Fenerbahçe, Kadıköy'de Avrupa kupalarındaki yenilmezliğini devam ettirmesine rağmen seyircisi önündeki son 4 resmi maçını da kazanamadı.

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda geçen sezon Süper Lig'de son iki maçta Antalyaspor'a 1-0 yenilmiş, Trabzonspor'la da 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bu sürede Medipol Başakşehir'le 2-2 berabere kalarak taraftarına galibiyet sevinci yaşatamamıştı.

Sturm Graz'ı da yenemeyen Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler Ülker Stadı'ndaki son galibiyetini 30 Nisan'da Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında elde etmişi.

- Kocaman'la ön elemede galibiyet yok

Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa kupalarında Kadıköy'de ön eleme maçlarında hiç galip gelemedi.

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz maçına kadar ön eleme turlarında Ülker Stadı'nda oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Kocaman'ın Fenerbahçe'si bu kötü istatistiğe Sturm Graz karşısında da son veremedi.

Öte yandan Fenerbahçe, "Kupa 2"de oynadığı 9. ön eleme turunda 8. kez tur atlayan taraf oldu. Fenerbahçe eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 ön eleme turuna çıktı. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda sadece 2010-2011 sezonunda Yunan ekibi PAOK'a elenmişti.

- Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım'a tepki

Fenerbahçeli bazı taraftarlar futbolcular Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım'a tepki gösterdi.

Ozan Tufan 82. dakikada oyundan çıkarken tribündeki bazı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Taraftarların oyundan çıkan Ozan'ı ıslıklaması üzerine devreye teknik direktör Aykut Kocaman girdi. Kocaman, taraftarlara dönüp iki elini açarak tepkileri azaltmaya çalıştı.

Taraftarlar, Hasan Ali Kaldırım'ı da skor 1-1 olduktan sonra top ayağına geldiğinde ıslıklayarak protesto etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni transfer Valbuena'ya ise sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, uzun süre Valbuena lehine tezahüratlar yaptı.

- Valbuena forvet arkasına geçti

Fenerbahçe'de teknik direktörü Aykut Kocaman, ikinci yarıda Fransız oyuncusu Valbuena'yı forvet arkasında oynattı.

Sarı-lacivertliler, maça sol kanatta Valbuena, forvet arkasında ise Alper Potuk'la başladı. Kocaman ikinci yarı Alper'i sol kanada, Valbuena'yı ise "10 numara" pozisyonuna çekti.









