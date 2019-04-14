Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Fenerbahçe, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta, Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Ülker Stadı'nda oynanan maç, takımların karşılıklı attığı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi. Sarı kırmızılıların golünü 66. dakikada Onyekuru atarken, Fenerbahçe'nin golü Eljif Elmas'tan geldi.
Bu sonuçla puanını 56'ya yükselten Galatasaray, lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Fenerbahçe ise 33 puanla 14. sırada yer aldı.
Öte yandan, Hasan Ali Kaldırım, mücadelenin 45. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kadıköy'de seri 23 maça çıktı
Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.
Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 defa da berabere kaldı.
Kadıköy'de 15 gol attı, 44 gol yedi
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 23 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 44 gole engel olamadı.
Maçtan önemli anlar:
2. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Valbuena kale sahasına ortaladı. Muslera’nın elinden kaçırdığı top boşta kalırken, Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
15. dakikada Valbuena’nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu yine bu oyuncu kullandı. Ceza sahası çizgisinin hemen önünden kullanılan vuruşta top az farkla üstten auta gitti.
25. dakikada Serdar’ın uzun pasında topla buluşan Moses, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı vuruşta top Muslera’da kaldı.
27. dakikada Soldado’nun pasında topla buluşan Valbuena ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.
33. dakikada Feghouli sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girip ortasını yaptı. Diagne’nin zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
45. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Fenerbahçe defansının arkasına sarkan Diagne, Hasan Ali’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hasan Ali’ye sarı kart gösteren Ali Palabıyık, daha sonra VAR’a danışarak kırmızı karta hükmetti.
45+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Feghouli geldi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Harun son anda uzanarak topu kornere gönderdi.
45+8. dakikada Mariano sağdan yüklendi. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortada ön direkte Belhanda kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
53. dakikada Feghouli'nin ceza sahasına etkili pası sonrası Mariano'nun ayak içiyle arka direğe vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.
62. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Linnes'in vuruşunda, savunmada Jailson'un ayak koyduğu top yan direğe çarparak kornere çıktı.
66. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Onyekuru'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.
71. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Soldan ceza sahasına giren Dirar'ın yerden ortasında, penaltı noktasında topla buluşan Eljif Elmas'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
90 4. dakikada sağdan Soldado'nun yerden ortasında penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Alper Potuk'un gelişine vuruşunda, top yandan auta çıktı.
90 7. dakikada İsmail Köybaşı'nın sektirdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Sinan Gümüş'ün vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç 1-1 sona erdi.
MAÇTAN NOTLAR
Isınmada Can Bartu tişörtleri
FENERBAHÇE kalecileri Volkan Demirel ve Harun Tekin ısınmaya üzerinde efsane Can Bartu’nun fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
Volkan ve Muslera sarıldı
Kaleci Volkan Demirel ısınmaya başlamadan önce Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’nın yanına gidip sarıldı ve ikili birbirine başarı diledi.
Yanal’ın derbi tercihleri...
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde Ankaragücü maçı kadrosuna göre 1’i zorunlu 3 değişikliğe imza attı.
Kart cezalısı olan Mehmet Ekici’nin yerine Elif Elmas’a görev veren Yanal, Dirar’ı Isla yerine sağ beke çekti. Kanatta ise Valbuena’yı ilk 11’de değerlendirdi.
Kalede eldivenleri derbilerin tecrübeli ismi Volkan Demirel’e teslim etmesi beklenen Yanal, Ankaragücü maçında görev verdiği Harun’u sahaya sürdü.
Binlerce bayrak dağıtıldı
ÜLKER Stadyumu’nda Migros, Maraton ve Fenerium tribünlerine binlerce sarı lacivertli bayrak dağıtıldı. Fenerbahçeli taraftarlar 1.5 saat öncesinden tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.
Türk Telekom tribününde ise geçtiğimiz günlerde vefat eden Fenerbahçe efsanesi Can Bartu için bir pankart açıldı. Maraton tribününe ise kulüp tarafından sarı-lacivert parlak dövizler bırakıldı.
Deplasman tribününde ekstra hoparlör yok
FENERBAHÇE Ülker Stadyumu’nda Galatasaraylı taraftarların bulunduğu deplasman tribününde geçtiğimiz sezonlara göre bir değişiklik vardı. Sarı lacivertli yönetim, tribün ve çevresine ekstra hoparlör koymadı. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbide de Galatasaray yönetimi bu tarz bir uygulamaya gitmemişti.
Belhanda karşılaşma öncesinde tribünleri coşturdu
Zemini kontrol etmek için sahaya çıkan Galatasaray takımında Belhanda sarı kırmızılı tribünleri yumruk şovu ile coşturdu.
Sahaya dua ederek çıkan Belhanda Galatasaray taraftarlarına doğru koşup coşturduktan sonra cep telefonu ile tribünleri çekti.
Galatasaray taraftarlarını, Kadıköy'e Başkan Mustafa Cengiz uğurladı
Deplasman tribününde karşılaşmayı izleyecek olan Galatasaray taraftarları Türk Telekom Stadyumu'nda toplanıp toplu halde Kadıköy'e gitti.
Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarlara ise Başkan Mustafa Cengiz sürpriz yaptı. Başkan Cengiz ile birlikte Başkan Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Genel Sekreter İlber Aydemir sarı kırmızılı taraftarları otobüslerle stattan ayrılırken başarı dileyerek bizzat kendileri yolcu etti.
Türk Telekom Stadyumu'ndan kalkan otobüslerle Kadıköy'e doğru yola çıkan sarı kırmızılı taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde stada ulaştı. Taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri altında stada alınmaya başlandı. Galatasaraylı taraftarlar yanlarında getirdiği taklit paraları yerlere atarak Fenerbahçe'nin ' Fener Ol' adı altında başlattığı yardım kampanyasına gönderme yaptı.
Ülker Stadyumu'nda derbi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Stada yakın metrobüs ve metro duraklarında bekçiler hazır bulunurken, stat çevresinde de emniyet güçleri taraftarları aradı.
Terim tecrübe farklı ile seçimini Semih Kaya'dan yana kullandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta boyunca stoperde merak edilen tercihini Semih Kaya'dan yana kullandı. Marcao ile Luyindama'nın kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Terim, Donk'un yanında Semih Kaya'ya görev verdi. Bugüne kadar 15'i Fenerbahçe'ye karşı olmak üzere 38 derbi mücadelesine çıkan Semih Kaya'ya ilk 11'de görev veren Fatih Terim, Ahmet Çalık'ı yedek kulübesinde oturttu.
Nagatomo kulübede!
Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan ve hafta içinde antrenmanlara çıkan Japon sol bek maç eksiği nedeniyle derbide ilk 11'de yer almadı.
Teknik Direktör Fatih Terim, sol bekte Linnes'e yer verirken Nagatomo kulübede idi.
Galatasaray takımı 21.şampiyonluğunda uyguladığı ritüel ile Kadıköy'e geldi!
Sarı kırmızılı kafile takım otobüsünde. Can't Hold Us Me' parçasını dinleyip camlara vurarak Kadıköy Ülker Stadı'na giriş yaptı.
Galatasaray yönetimi tam kadro Kadıköy Ülker Stadı'na geldi. Sarı kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu saat 17:30'da Türk Telekom Stadyumu'ndan çıkış yaparak Kadıköy Ülker Stadı'na gelerek karşılaşmayı Protokol Tribünü'nde izledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle