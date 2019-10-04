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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.10.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor

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Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor

Süper lig'in 7. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Antalyaspor'u konuk etti. Antalyaspor 6. dakikada Ufuk'un attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 58. dakikada Antalya'nın yakaladığı iki net pozisyonda kaleci Altay başarılı oldu. Genç kaleci skorun 2-0'a gelmesini önleyen isim oldu. 60. dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu yerini Deniz Türüç'e bıraktı. Kalan dakikalarda gol olmayınca Antalyaspor sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
6. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fenerbahçe yarı sahasının ortasında boşta kalan topu kapan Ufuk Akyol, Jailson'dan kurtulup ceza sahasına girdi. Isla'nın çabasına rağmen şutunu atan Ufuk, fileleri havalandırdı: 0-1.

16. dakikada Nazım Sangare'nin hatalı geri pasını kapan Kruse, ceza sahası içinde kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Kruse'nin sol çaprazdan sert şutunda Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
24. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ceza sahasına yaptığı ortada top arka direğe sekti. Dirar'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.
Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.
54. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in pasıyla Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Chahechouhe, sağ çaprazda yerden sert bir vuruş yaparken, kaleci Altay köşeye giden topu kornere çeldi.
58. dakikada Antalyaspor ikinci golüne yaklaştı. Mukairu'nun ara pasıyla topla buluşan Hakan Özmert, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki şutunda, Altay köşeye giden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
59. dakikada konuk ekip sol kanattan korneri paslaşarak kullandı. Chahechouhe ceza sahası dışından şutunu atarken, kaleci Altay'dan seken topa altı pas içinde Mukairu ayak koymak istedi. Havalanan topu Altay iki hamlede kontrol etti.
61. dakikada Fenerbahçe çok etkili geldi. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan yerden ceza sahası içine gönderdiği topa altıpas önünde Zajc gelişine vururken, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
69. dakikada Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortada Deniz Türüç kafa ile topu altıpas önündeki Zajc'a gönderdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kaleye giden top Vedat Muric'e çarptı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
90 1. dakikada Zajc yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert bir şut attarken, kaleci Boffin köşeye giden topu çeldi ve sonrasında tehlikeyi önledi.
Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 galip tamamladı.

Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Serkan Ok
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka (Dk. 81 Mevlüt Erdinç), Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 61 Deniz Türüç), Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci (Dk. 46 Zajc), Vedat Muric
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk (Dk. 81 Eren Albayrak), Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton (Dk. 70 Doğukan Sinik), Hakan Özmert, Chahechouhe, Gelson Dala (Dk. 46 Mukairu)
Gol: Dk. 6 Ufuk Akyol (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Zanka, Dk. 66 Emre Belözoğlu (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Dk. 81 Boffin, Dk. 89 Hakan Özmert (Antalyaspor)

Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor

 

Fenerbahçe futbolcular antrenman maçında coştuSarı-lacivertli takım Antalyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman maçıyla tamamladı.
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Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor

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