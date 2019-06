Fener yarışa girer ama yine Galatasaray şampiyon olur

Fatih Hoca ile bizi ayırmak isteyenler oluyor. Ama bizim Galatasaray için ayrılmamamız lazım. Taraftarlarımız rahat olsun. Yapacağımız transferlerle şampiyonluğun en büyük adayı yine Galatasaray olur. İlk yarıdaki Konya ve Beşiktaş maçlarındaki hakem hataları olmasa şampiyonluğu daha önce garantilerdik.

G.SARAY Kulübü yöneticiliğindeki 6 yılda 6 lig kupası kaldırarak, tarihi bir başarı yakalayan Abdurrahim Albayrak, sezon içinde yaşadığı acı tatlı unutamadığı olayları Hürriyet’e anlattı...

· Yönetici olarak görev yaptığınız her yıl şampiyon oldunuz. Bunun sırrı nedir?

Hep yapıcı oldum, hiçbir zaman inancım ve güvenimi kaybetmedim. Her zaman futbolcular ve teknik heyet ile ağabey-kardeş, et ile kemik gibi olduk. Her şeye koştum ve her şey ile ilgilendim. Kendimi hep sevdirdim hem yönetime hem futbolculara, hem de teknik heyetle dostluğumuz, ağabeyliğimiz, kardeşliğimiz hep devam etti. Bunun en büyük faydası da Galatasaray’a oldu.

Bizim ayrılmamamız lazım

FAtiH terim ile 5 yıllık sözleşme imzaladınız. Peki siz Fatih Hoca ile 5 yıl devam edecek misiniz?

Fatih terim’in Galatasaray ile ömür boyu imzası vardır. Böyle Galatasaraylılar’ın sayısı keşke artsa. Fatih Hocayla çalışmayan, bilmeyen onu sert zanneder. Ama öyle değil. Hocaya ne söyleyecekseniz, yüzüne söyleyeceksiniz. Siz hocaya, o da size güvenecek, sırtınız yere gelmez. Bizi zaman zaman çok ayırmak isteyenler oluyor. Bir şarkı var ya ‘Biz ayrılamayız’ diye, G.Saray için ayrılmamamız lazım! · F.Bahçe’nin seneye şampiyonluk yarışı içinde olacağını düşünüyor musunuz? Tabii ki. Bence Fenerbahçe seneye şampiyonluk rekabetinin içinde olacak. Önümüzdeki yıl ligin çok daha heyecanlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca Trabzonspor’u da yabana atmamak lazım.

Avcı Beşiktaş’a hayırlı olsun ama dünyada bir tane Fatih Terim var

Beşiktaş’ın Abdullah Avcı ile anlaşması şampiyonluk yarışındaki dengeleri değiştirir mi?

Fatih Hoca ile yapacağımız transferlerle ben şampiyonluğun en büyük adayının yine Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız rahat olsun. Abdullah Avcı ve Beşiktaş camiasına da hayırlı olmasını diliyorum. O da çok iyi bir hoca. Ama dünyada bir tane Fatih Terim vardır, başka yoktur. O da Galatasaray’dadır.

Ezeli rakipleriniz şampiyonluğu kutlamadı?..

Oraya gelene kadar bizi üzen olaylar var! Aralarında imza dahi topladılar. Galatasaray’ı yok saydılar. Buna en iyi tepkiyi de Kulüpler Birliği toplantılarına katılmayarak yanıt verdik. Galatasaray’a karşı çok büyük haksızlık yaptılar.

HEP ELEŞTiRi! BiRi DE ÇIKIP BiZi TAKDiR ETMiYOR

Neden divan kurullarında bizi hep eleştiriyorlar hayretler içerisinde kalıyorum. Bir Allah’ın kulu da elini vicdanına koyup takdir etmiyor.

‘Yöneticilik hayatınızın en zor sezonuydu’ diyebilir miyiz?

Benim kaderim midir nedir, her zaman çok zor oldu. Ama bu sezon gerçekten maddi olarak çok zorlandık. Dövizin artışı ile bütçelerde çok büyük farklar oluştu. Buna rağmen kim ne derse desin mustafa Cengiz ve ekibi Galatasaray’ı yıllar sonra kâr eder duruma getirdi. Hatalarımız var mı, muhakkak vardır. Ama sevabımız, günahımızdan fazla. Hep hatalarımızı yüzümüze vurarak, bizim şevkimizi kırmaya çalışarak Galatasaray bir yere varamaz. Galatasaray’ın o kadar problemlerini çözdük ki... Neden insanlar bunu görmezden geliyor, hakikaten merak ediyorum. Bunu, bu yönetim başardı. Herkesin bunu görmesi Neden divan kurullarında hep eleştiriyorlar, hayretler içerisinde kalıyorum. Bir Allah’ın kulu da, elini vicdanına koyup takdir etmiyor. Örneğin Mali Genel Kurul’da söz alan, Divan Kurulu’nda eleştiren genç arkadaşımızın Galatasaray Lisesi mezunu ancak Fenerbahçeli olduğu tespit edildi. Fenerbahçeli çıkıp senin iyiliğini ister mi? Tabii ki moralini bozacak ki, şampiyon olamayasın! Oradan da bir arkadaşımız demiyor ki ‘Siz Galatasaray Liselisiniz tamam ama Fenerbahçelisiniz. Yönetimi bu kadar eleştirmeye ne hakkınız var demiyor’ Gerçekten üzülüyoruz.

PANiK YAPSAYDIK ŞAMPiYON OLAMAZDIK

· Sezon içinde unutamadığınız bir olayı anlatır mısınız? Mali Genel Kurul, ibra konusu... Beni çok üzdü. Çok önemli ödemelerimiz vardı. Orada biz panikleseydik Galatasaray belki şampiyon olamayacaktı. Ama panik yapmadık. Devam ettik. Ertesi hafta tam 74 milyon TL ödeyip futbolculardan borçsuzluk kağıdını aldık. O ödemeleri yapmasaydık, Şampiyonlar Ligi’ne katılamayabilirdi.

Yönetimde ayrı bir ekibin transfer çalışması yaptığını gördüm

“Kulübe gidince yönetimde ayrı bir ekibin transfer çalışması yaptığını gördüm. Bir yönetici, ‘Bunlar hiçbir şey yapamadı. Arkadaşlarımız transfer yapacak’ diye bağırdı."

Geçtiğimiz ara transfer dönemi sanıyorum yöneticilik kariyerinizin en zor ve sıkıntılı günleri oldu?..

EVET, ara transfer döneminde çok üzüldüm, kırıldım! Dubai’ye giderken benim vizem çıkmadı. Alan ve Pato transferi için bir an önce gitmemiz lazımdı. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep tayyip erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızı aradım, kendisi Ordu’da mitingde idi. Mitingde telefonu verdiler. “Ne oldu Abdurrahim?” diye sordu. Durumu anlattık. Cumhurbaşkanım, ‘Seni Dışişleri Bakanımız arayacak’ dedi ve ‘Sağ olsun Dubai’ye gittik. Görüşmeler olumlu gidiyordu ancak Çin kulübü ile oyuncu arasındaki mukaveleden dolayı alamadık.

BÖYLESi G.SARAY’DA iLK KEZ OLDU

İstanbul’a döndüğümde ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Havaalanında gazeteciler vardı. Konuşmasam ‘Kaçtı’ diyecekler. Bir cevap vermek durumundasınız. ‘Gerekli takviyeleri yapacağız’ dedim. Daha sonra kulüp binasına gittiğimde hiç unutmayacağım bir olay yaşadım. Yönetim kurulu odasında ayrı bir ekibin transfer çalışması yaptığını gördüm. Yönetimden bir arkadaşımız herkesin duyacağı şekilde, ‘Bunlar hiçbir şey yapamadılar. Arkadaşlarımız içeride transfer çalışıyor. Onlar yapacak’ demişti. Akşama kadar bize bir şey sorulmadı. Herkes kafasına göre yurt dışından bir oyuncu ile görüşmüş. Bir gün boyunca hiçbir yönetici yanıma gelmedi. Galatasaray’da hiç tanık olmadığım, yaşamadığım bu olay beni derinden üzmüş ve kırmıştı. Ama bu beni daha da hırslandırdı. Konuşulan oyuncuların hocanın sistemine uyup uymadığına bakılmaksızın transfere girişilmiş, bir yerlere varılmış! Ama onların hiçbir tanesi ile anlaşılmadı.. Sonra el birliği ile istediğimiz transferleri yaptık.



ORMAN’IN ÖYLE KONUŞMAYA KESiNLiKLE HAKKI YOK

Fikret Orman’ın, G.Saray hakemlerle şampiyon oldu’ şeklindeki sözlerini nasıl yorumluyorsunuz?



Böyle bir şey olabilir mi? Fikret orman’ın böyle bir şey söylemeye kesinlikle hakkı yok. Bize yapılanları neden konuşmuyorlar o zaman? İlk yarıdaki Konya maçında son dakikada aleyhimize verilen penaltı, Beşiktaş derbisinde verilmeyen penaltı. O hatalar olmasa şampiyonluk zaten 33. haftaya kalmazdı.



KENDiME KIYDIM GALATASARAY’A KIYAMADIM

Sezon içinde istifayı düşündünüz mü?

Evet düşündüm... Birkaç olay oldu beni çok üzen. Kendime kıydım, Galatasaray’a kıyamadım, kıyamam da! şampiyonluk gitti diye umutsuzluğa kapıldınız mı? Umudumu hiç yitirmedim. Biz Fatih Hoca ile bir olduğumuz zaman neler yapacağımızı bir kez daha kanıtladık.

TERiM’iN O KARARI TAKIMA MESAJ OLDU

Şampiyonluğu getiren en kritik karar hangisiydi?

Devre arasında Fatih Terim, bir stoper (Serdar Aziz) ve bir forvetinden (Eren Derdiyok) vazgeçip, doğru kadro adına ‘Ben bunlarla devam edemeyeceğim’ dedi. Ne olduysa orada oldu! Bu karar tüm takıma mesaj oldu. Herkes kendisine çekidüzen verdi. Bu isimlerin yerlerini de doldurduk, çok iyi bir kadro kurduk.

KADIKÖY’DEKi SON 30 SANiYEYi HiÇ UNUTAMAM

6 şampiyonluk yaşadınız, sizce en zoru hangisiydi?

Hepsi çok değerli ve zordu. Ama Fenerbahçe ile 2012’de girmiş olduğumuz ve 0-0 biten maçın son 30 saniyesini hiç unutamam. Alex korner kullanırken kaleci Volkan’ın G.Saray ceza sahasına koşarak girdiği anı hiç unutmam. Çünkü düşünebiliyor musunuz belki o 30 saniye içinde ya şampiyonluğu kazanacak ya da kaybedeceksiniz! O yüzden Kadıköy’de kazanılan şampiyonluk çok zordu.

