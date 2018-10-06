Fener sezona derbi zaferiyle başladı! Kartal'ı avladı...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
DHA
06.10.2018 - 19:24, Son Güncelleme:

Fener sezona derbi zaferiyle başladı! Kartal'ı avladı...

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Fener sezona derbi zaferiyle başladı! Kartal'ı avladı...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı
FENERBAHÇE: Nicolo Melli 14, Melih Mahmutoğlu 6, Kostas Sloukas 16, Egehan Arna 2, Marko Guduric 10, Jan Vesely 6, Sinan Güler 14, Ahmet Düverioğlu 6, Luigi Datome 4
BEŞİKTAŞ: Phillip Pressey 2, Erkan Veyseloğlu 4, Ömer Utku Al 5, Samet Geyik, Joseph Alexander 11, Robin Benzing, Kyle Gibson 14, Can Maxim Mutaf 9, Kenan Sipahi 13, Ivan Buva 11, Duşan Cantekin 4, Burak Can Yıldızlı
1'İNCİ PERİYOT: 18-16
İLK YARI: 38-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-58

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe sahaya Ahmet Düverioğlu, Sloukas, Datome, Melli ve Guduric ilk 5'iyle çıkarken, Beşiktaş'ta Kenan Sipahi, Erkan Veyseloğlu, Alexander, Buva ve Gibson ilk 5'te yer aldı.
Fenerbahçe ilk periyodu 18-16, ikinci periyodu 36-35, üçüncü periyodu ise 61-58 önde tamamladı. Son çeyrekte de rakibine üstünlüğü bırakmayan sarı lacivertli ekip, ligin ilk haftasında 78-73 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

FENERBAHÇE İÇ SAHADA 61 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonundaki ilk maçında kendi sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek iç saha galibiyet serisini sürdürdü. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kendi sahasında son olarak 26 Ekim 2015 tarihinde Torku Konya'ya 74-73'lük skorla mağlup olan sarı lacivertli ekip, o günden sonra iç sahada oynadığı 61 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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