Fener sağ tarafa da Valbuena arıyor

FENERBAHÇE, Süper Lig’de 3 hafta geride kalırken bazı eksiklerini gidermeye çalışıyor. Sarı lacivertliler transferde önceliği sağ kanada vermiş durumda. Bunun sebebi ise sezon başı Monaco’dan transfer edilen Nabil Dirar’ın ofansif açıdan beklenen katkıyı yapamaması. Sol kanatta oynayan Matthieu Valbuena’dan çok memnun olan sarı lacivertliler, sağ tarafa da aynı nitelikte bir oyuncu arıyor.

VALBUENA HÜCUMDA HER ŞEYİ YAPIYOR

VALBUENA, ligde görev yaptığı 3 karşılaşmada 1 gol, 1 asist üretirken, maç başına 2.3 şut atarak takımın en önemli hücum silahı oldu. Yüzde 80 pas başarısı tutturan Fransız futbolcu, takım arkadaşlarına da çok fazla gollük pozisyon hazırladı.

Maç başına 2.7 isabetli orta yapan Valbuena, bu kategoride de takımın en başarılı ismi. Fransız oyuncu, 1.67 metrelik boy dezavantajına karşın ikili mücadele kazanma istatistiğinde yüzde 66’lık oranı yakaladı.

DİRAR’IN 3 TANE İSABETLİ ORTASI VAR

NABİL Dirar ise görev yaptığı 3 lig maçında rakip kalelere hiç şut atmadı. Faslı futbolcunun gol ve asisti de yok.

Top kapma konusunda da takıma hiç katkı vermeyen Dirar yüzde 75 pas isabetiyle oynadı. Dirar’ın, 1.87 metrelik boyuna karşın ikili mücadele kazanma istatistiği son derece düşük: Yüzde 45.

Tecrübeli futbolcu, oynadığı 3 maçta da sağ kanatta görev yapmasına rağmen toplam 3 tane isabetli orta yapabildi.