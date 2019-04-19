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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.04.2019 - 22:36, Son Güncelleme:

Fener Ol'da son rakamlar açıklandı

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Fener Ol'da son rakamlar açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, mali yapıyı düzeltmek için başlatılan "Fener Ol" kampanyasına olan katılımın kendilerini memnun ettiği söyledi.

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında kampanyanın gönüllüleriyle bir araya gelen Karaçam, değerlendirmelerde bulundu.

Karaçam, kampanyanın finansal bağımsızlığın ilk adımı olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'ye yakın olan herkese, 'Sen fener oldun mu?' dememiz lazım. Hep SMS konuşuluyor. İmkanı olandan daha yüksek katkı bekliyoruz. Taraflarlarımızın gönderdiği destek videoları bizleri ekstra motive ederek, inancımızın pekişmesine neden oluyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın bu kadar geniş kesiminden sesimizin duyulmuş olması, 'Fener Ol' kampanyasının benimsenmesi ve herkesin fener olmak için bu kadar heyecanlı, özverili, arzulu bir şekilde yer alması, bizleri daha da cesaretlendiriyor." diye konuştu.

Çalışmanın gelecek için kendilerini ümitlendirdiğini dile getiren sarı-lacivertli yönetici, "Kampanyanın ilk 2 haftası içinde 414 binin üstüne katılım gerçekleşti. Kısa vadede oldukça iyi olan bu katılım, kampanyanın geleceği açısından da bizlere güven veriyor. Bu rakam, bugüne kadar hiç denenmemiş olan bir modelin ilk 10 günü için önemli." ifadelerini kullandı.

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