'Fener Ol' projesi nedir?
Fenerbahçe Kulübü 'Fener Ol' projesini başlattı. 'Sen varsan Fenerbahçe yenilmez, unutma! Desteğinle yarınlarımıza umut, geleceğimize #FENEROL' mesajıyla projenin startı verildi. Bu gelişmenin ardından, başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere pek çok kişi, 'Fener Ol projesi nedir?' sorusuna internette yanıt aramaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Fenerbahçe Kulübü, saat 19.07'de başlayan "Fener Ol" projesine katılmak için taraftarların kullanacağı 4 yöntemi açıkladı. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, taraftarlar kredi kartı, EFT/Havale, SMS ve PTT şubelerinden kampanyaya destek verebilecek. Kampanyanın detaylarına taraftarlar, "www.fenerbahce.org/fenerol" internet adresinden ulaşabilecek.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kampanya hakkında şunları söylemişti;
"Nisan ayından itibaren, bu kampanya olmadan önümüzü göremiyoruz. Kampanyamız, nakit akış ihtiyacımız ve borçlarımız için zorunluluk haline gelmiştir. Kampanyamızda çok önemli bir yapı bulunuyor. Önümüzdeki 5 sene içinde, 2 ya da 3 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Burada Finansal Fair Play devreye giriyor. 2016'da UEFA'yla kulübümüz arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma 31 Mayıs'ta bitiyor. Anlaşma kapsamında 2016-2019 yılları arasında total olarak tüm futbol faaliyetlerimizde zararımızın 30 milyon avroyu geçmemesi gerekiyordu. Sezon başında göreve geldiğimizde 2 yıllık zarar toplamı 90 milyon avroydu. Aradaki 60 milyon avro farkı 31 Mayıs'a kadar kapatamazsak Avrupa'ya gidememe riskiyle karşı karşıyayız. Başarılı olduğumuz takdirde bu kampanyada, Avrupa kupalarına katılma hakkımız doğmuş olacak."
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