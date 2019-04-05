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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.04.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

'Fener Ol' projesi nedir?

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'Fener Ol' projesi nedir?

Fenerbahçe Kulübü 'Fener Ol' projesini başlattı. 'Sen varsan Fenerbahçe yenilmez, unutma! Desteğinle yarınlarımıza umut, geleceğimize #FENEROL' mesajıyla projenin startı verildi. Bu gelişmenin ardından, başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere pek çok kişi, 'Fener Ol projesi nedir?' sorusuna internette yanıt aramaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Fenerbahçe Kulübü, saat 19.07'de başlayan "Fener Ol" projesine katılmak için taraftarların kullanacağı 4 yöntemi açıkladı. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, taraftarlar kredi kartı, EFT/Havale, SMS ve PTT şubelerinden kampanyaya destek verebilecek. Kampanyanın detaylarına taraftarlar, "www.fenerbahce.org/fenerol" internet adresinden ulaşabilecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kampanya hakkında şunları söylemişti;

"Nisan ayından itibaren, bu kampanya olmadan önümüzü göremiyoruz. Kampanyamız, nakit akış ihtiyacımız ve borçlarımız için zorunluluk haline gelmiştir. Kampanyamızda çok önemli bir yapı bulunuyor. Önümüzdeki 5 sene içinde, 2 ya da 3 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Burada Finansal Fair Play devreye giriyor. 2016'da UEFA'yla kulübümüz arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma 31 Mayıs'ta bitiyor. Anlaşma kapsamında 2016-2019 yılları arasında total olarak tüm futbol faaliyetlerimizde zararımızın 30 milyon avroyu geçmemesi gerekiyordu. Sezon başında göreve geldiğimizde 2 yıllık zarar toplamı 90 milyon avroydu. Aradaki 60 milyon avro farkı 31 Mayıs'a kadar kapatamazsak Avrupa'ya gidememe riskiyle karşı karşıyayız. Başarılı olduğumuz takdirde bu kampanyada, Avrupa kupalarına katılma hakkımız doğmuş olacak."

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