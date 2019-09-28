Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! Hasan Ali...
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu. Sakatlığı geçen Hasan Ali de kadroda yer aldı.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu. Sakatlığı geçen Hasan Ali de kadroda yer aldı.
İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray kadrosu:
Harun ,Altay, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Hasan Ali, Isla, Dirar, Jailson, Emre, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Miha, Alper, Kruse, Ferdi, Deniz, Vedat, Mevlüt.
Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile noktalayan sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde maç saatini beklemeye başlamıştı. Sarı-lacivertli takım, bugün saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için tesislerden meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde ayrıldı.
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