Spor Toto Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Lacivert beyazlılar karşılaşmayı 84-80 kazandı.

OBRADOVIC ÇILGINA DÖNDÜ

Maçın ikinci çeyreğinde Fenerbahçe Doğuş Koçu Zeljko Obradovic çılgına döndü.



Sırp antrenör boş durumdayken üç sayılık atış kaçıran Sinan Güler'e, Anadolu Efes bitime 6.26 kala Ledo ile üçlük bulup farkı 6'ya yükseltince (30-24) uzun süre kızdı.



Tecrübeli basketbolcu, mola sonrası Obradovic tarafından kenara alındı.

DATOME VE NUNNALLY SINIRA TAKILDI

Fenerbahçe Doğuş Koçu Zeljko Obradovic, yabancı sınırlaması nedeniyle sarı lacivertli ekibin yıldızı Luigi Datome'yi maç kadrosuna dahil etmedi.



Sarı lacivertlilerde Nunnally ile sakatlıkları bulunan Kalinic ve Ali Muhammed de karşılaşmayı tribünden takip etti.



Anadolu Efes cephesinde ise menisküs yırtığı sebebiyle ameliyat olan Derrick Brown sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

Maçın adamı:

McCollum (Anadolu Efes)

Maç boyu Fenerbahçe Doğuş savunmasının inancının kırılmasında başrolü oynadı. Bu sezon 'Efes'in başına gelen en güzel şey' olacak gibi duruyor.



Maçın skoreri:

McCollum 29 sayı



Maçın hareketi:

Son çeyrekte bitime 6.47 kala Doğuş'un topu smaçla tipleme çabası. Sayı gelmese de, Doğuş'un sıçrayışı övgüyü hak etti.



Maçın kırılma anı:

Bitime 8 saniye kala McCollum kendisine yapılan faul sonrası 2 serbest atışı çok soğukkanlı kullanıp 84-80'lik galibiyeti getirdi.