Fellaini imzayı attı!
Adı Süper Lig devleriyle anılan Manchester United'ın Belçikalı orta sahası Marouane Fellaini, kulübüyle 2020'ye kadar geçerli olan sözleşmeyi imzaladı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sözleşmesi bitmek üzere olan Marouane Fellaini ile nikah tazeledi. Belçikalı orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 30 yaşındaki orta saha 2020'ye kadar geçerli kontrat yaptı.
Adı sık sık bazı Süper Lig kulüpleriyle de anılan yıldız futbolcu, kulübü Manchester United'da kalmaya karar kıldı.
Fellaini, "Kariyerime Manchester United oyuncusu olarak devam etmekten dolayı mutluyum. Bu kararı verdim; çünkü burada mutluyum. Jose Mourinho'nun önderliğinde bu kulübün çok şeyler kazanacağını düşünüyorum. Jose'ye bana olan ilgisi ve inancından ötürü teşekkür ediyorum. Şu anda Dünya Kupası'na odaklandım; ardından başarılı bir sezon bizi bekliyor" diye konuştu.
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Fellaini'nin kalışından ötürü memnun olduğunu dile getirdi.
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