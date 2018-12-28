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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Kaynak: Fotomaç
28.12.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Fellaini bombası! F.Bahçe...

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Fellaini bombası! F.Bahçe...

Devre arasında 4-5 yıldız almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Belçikalı orta saha oyuncusuna kanca attı. Taraflar arasında görüşmeler başladı...

Son yılların en hareketli ara transfer dönemini geçirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de bomba bir isim kulislerde dolaşıyor.

Özellikle orta alana flaş isimler almak isteyen Sarı-Lacivertliler, Manchester United formasını giyen Marouanne Fellaini'nin peşine düştü. Resmi görüşmeler başladı.

Solskjaer onu istemiyor

Takvim'de yer alan habere göre; Yönetim ilk olarak İngiliz devi ile masaya oturdu. Alınan bilgilere göre takımın yeni teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer kadroda düşünmediği. Fellaini'nin gönderilmesine onay verdi.

Fellaini ayrılmaya hazır

Ardından Fellaini ve menajeriyle bir araya gelindi. Solskjaer'in tutumundan rahatsız olan Belçikalı futbolcu parasal konularda anlaşılması halinde Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iletti.

Yönetim transferde ısrarcı

Fellaini ile ikinci görüşmede maaş ve sözleşme şartları masaya yatırılacak. Anlaşma sağlanırsa United ile bonservis pazarlığı başlayacak. Yönetimin transfer için çok ısrarcı olduğu öğrenildi.

Manchester United 3-1 Huddersfield Town (MAÇ ÖZET)Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından çıkışa geçen Manchester United ise Old Trafford Stadı'nda konuk ettiği Huddersfield Town'u Nemanja Matic ve Paul Pogba'nın (2) golleriyle 3-1 mağlup etti. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk maçında geçen hafta deplasmanda Cardiff City'yi 5-1 yenmesinin ardından bu haftayı da galibiyetle kapatan Manchester United, 32 puanla devreyi 6'ncı sırada bitirdi. Huddersfield Town ise 10 puanla son sırada kaldı.
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