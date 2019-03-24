Felipe Melo'dan Albayrak'a destek
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, genel kurulda idari açıdan ibra edilmeyen yönetime destek oldu.
Brezilyalı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Abdurrahim Albayrak'ın fotoğrafını kullanarak ''Büyük başkan bizi bırakma'' ifadelerini kullandı.
Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen Melo, eski takımı Galatasaray'ı takibi bırakmazken, sık sık yaptığı paylaşımlarda sevgisini ortaya koyuyor.
Öte yandan, Melo'nun Galatasaray'da oynadığı dönemde yine yönetici olarak görev alan Albayrak ile arasının iyi olduğu biliniyor.
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