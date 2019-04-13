Felipe Melo: "Kupa kaldırdığımız yerdesiniz"
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, sosyal medyadan sarı-lacivertli tarftarları kızdıracak bir mesaj gönderdi.
Sarı-kırmızılıların Kadıköy'de şampiyonluk kutladığı günü hatırlatan Brezilyalı futbolcu, "Kalbim sizinle Aslanlarım,unutmayınki Kupa kaldırdığımız yerdesiniz...İnanıyorum ki Şampiyonluğumuzu kutladığımız yerde bir de galibiyet kutlayacaksınız." diye konuştu.
Felipe Melo, kariyerine Brezilya'nın Palmeiras Kulübü'nde devam ediyor.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Deus abençoe a todos nesse dia importante! ————————————————. Kalbim sizinle Aslanlarım,unutmayınki Kupa kaldırdığımız yerdesiniz...İnanıyorum ki Şampiyonluğumuzu kutladığımız yerde bir de galibiyet kutlayacaksınız #enbuyukcimbom #dos3 #evet #abi #Deusabencoe #ousadura 🐷💚🦁❤️
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle