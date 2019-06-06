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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
06.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fejsa'da mutlu son yakın, Nikola Kalinic önerildi

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Fejsa'da mutlu son yakın, Nikola Kalinic önerildi

Sarı lacivertlilerde iki isim gündemde...

TRANSFER çalışmalarına hız vermeye çalışan Fenerbahçe’de yönetim, Portekiz ekibi Benfica’da forma giyen 30 yaşındaki Sırp ön libero Ljubomir Fejsa için girişimlerini sıklaştırdı.

Tecrübeli oyuncunun 3-4 milyon Euro bir bonservis ücreti ve 2-2-5 milyon Euro’luk yıllık ücret karşılığında önümüzdeki günlerde çok yüksek ihtimalle sarı lacivertli renklere bağlanacağı öğrenildi.

Herhangi bir sakatlık problemi bulunmayan Fejsa, Portekiz Süper Ligi’nde geride kalan sezonda Benfica’da 33 karşılaşmada görev yaptı.

Oyuncunun, Fenerbahçe’de iki ve üçüncü bölge arasındaki geçişi sağlaması amacıyla düşünüldüğü belirtildi. Öte yandan 31 yaşındaki Hırvat forvet Nikola Kalinic’in de sarı lacivertli kulübe önerildiği, teknik heyetin analizleri sonrasında bu isme dair de adımlar atılabileceği ifade edildi.

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