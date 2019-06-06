Fejsa'da mutlu son yakın, Nikola Kalinic önerildi
Sarı lacivertlilerde iki isim gündemde...
TRANSFER çalışmalarına hız vermeye çalışan Fenerbahçe’de yönetim, Portekiz ekibi Benfica’da forma giyen 30 yaşındaki Sırp ön libero Ljubomir Fejsa için girişimlerini sıklaştırdı.
Tecrübeli oyuncunun 3-4 milyon Euro bir bonservis ücreti ve 2-2-5 milyon Euro’luk yıllık ücret karşılığında önümüzdeki günlerde çok yüksek ihtimalle sarı lacivertli renklere bağlanacağı öğrenildi.
Herhangi bir sakatlık problemi bulunmayan Fejsa, Portekiz Süper Ligi’nde geride kalan sezonda Benfica’da 33 karşılaşmada görev yaptı.
Oyuncunun, Fenerbahçe’de iki ve üçüncü bölge arasındaki geçişi sağlaması amacıyla düşünüldüğü belirtildi. Öte yandan 31 yaşındaki Hırvat forvet Nikola Kalinic’in de sarı lacivertli kulübe önerildiği, teknik heyetin analizleri sonrasında bu isme dair de adımlar atılabileceği ifade edildi.
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