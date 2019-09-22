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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
22.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Feghouli’ye Fenerbahçe ve PSG koruması

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Feghouli’ye Fenerbahçe ve PSG koruması

Yaz aylarında Afrika Kupası’nda forma giydiği için diğer futbolculardan daha az dinlenebilen Feghouli’nin, Fenerbahçe ve Paris Sanit Germain maçları öncesi sakatlanma riskinin yükseldiğini dikkate alan Galatasaray teknik direktörü, tecrübeli futbolcuyu Yeni Malatyaspor karşısında oynatmama kararı aldı. Feghouli’nin yerine Emre Mor’un oynaması bekleniyor.

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’de bugün oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda büyük bir sürprize imza attı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun ikinci yarısından bu yana takımın en önemli orta saha oyuncusu olan Soﬁane Feghouli’yi bugünkü karşılaşmanın kadrosuna almadı. Galatasaray Kulübü Sağlık Kurulu ile yaptığı görüşme sonrası Feghouli’yi Malatya’ya götürmeyen Terim’in bu kritik kararının gerekçeleri şöyle açıklandı... 

Afrika Kupası’nda şampiyon oldu

CEZAYİR Milli Takımı ile Afrika Kupası’nda mücadele edip şampiyonluk kupasını kaldıran Feghouli, diğer takım arkadaşlarının aksine doğru dürüst tatil yapma şansı bulamadı. Süper Lig’de 2018-19 sezonunun bitmesinin ardından milli takım kampına katılan Feghouli, 19 Temmuz’da sona eren turnuvada 6 maçta forma giydi. Afrika Kupası’nın ardından 12 gün tatil yapabilen 29 yaşındaki futbolcu, yeterli şekilde dinlenemediği için sakatlanma riski ortaya çıktı. 28 Eylül’de Fenerbahçe ve 1 Ekim’de Paris Saint Germain (PSG) ile oynanacak maçları da dikkate alan Terim, futbolcuyu Yeni Malatya kadrosundan çıkardı.

Selçuk İnan da Malatya’da yok

FATİH Terim ayrıca, hafta içinde baba olan ve bu yüzden özel izin alan Selçuk İnan’ı da Malatya kafilesine almadı. Galatasaray Teknik Direktörü’nün Yeni Malatyaspor karşısında Feghouli’nin yerine Andone ya da Emre Mor’dan birini oynatması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, iki futbolcunun antrenmanlarda ortaya koyduğu performanstan memnun kalırken, şu an itibariyle Emre Mor’un ilk 11’de sahaya çıkma şansının daha yüksek olduğu bildirildi.

Feghouli’ye Fenerbahçe ve PSG koruması

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