Feghouli'ye çıkış yok!
Galatasaray'da sezonun ikinci yarısına 8 gol, 6 asistle Feghouli damgasını vurdu. Terim devre arasında satılmasına izin vermediği Feghouli'yi önümüzdeki sezon da kadrosunda düşünüyor.
Suudi Arabistan'dan talipleri olan Belhanda'nın ayrılması halinde Cezayirli yıldızı 10 numara olarak da kullanacak Terim, Feghouli'ye göre gelecek planlarını yapıyor.
Yönetim sözleşmesinde Körfez ülkeleri için geçerli 4.250 milyon Euro'luk çıkış opsiyonuna sahip tecrübeli oyuncuyu 'satılacaklar' listesine koymadı. Cezayirli yıldız da takımdan ayrılmak istemediğini söyledi.
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