Feghouli'ye büyük şok! Derbi öncesi...
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızına kötü haber geldi.
Cezayir milli takım kadrosu açıklandı, ülkenin yıldızlarından olan Galatasaray'ın formda ismi Sofiane Feghouli aday kadroya davet edilmedi.
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, ülkesinden gelen haberle sarsıldı. Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile son dönemde performansını artırsa da ülkesinin milli takımına seçilmedi.
Cezayir Milli Takımı’nın, Tanzanya ve İran ile yapacağı maçların 24 kişilik kadrosu ilan edildi. Teknik direktör Rabah Madjer, Türkiye’den bir ismi Demir Grup Sivasspor’dan Carl Medjani'yi aday kadroya çağırdı.
Dev derbi kaç kaç sonuçlanır? İşte sizlerden gelen yanıtlar...
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