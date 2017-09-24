Feghouli'nin zamanı geldi!

Bursaspor hak etti, golü istedi ve ilk yarıyı domine edip önde bitirdi.

Yeşil beyazlı takım deyim yerinde ise kırmızı gören boğa gibi saldırdı. Dinamizmi, temposu ile Galatasaray orta sahasını bozdu. Adeta Galatasaray'ın ayarları ile oynadı.

Ndiaye ve Fernando orta sahada gerekli direnci ilk yarıda gösteremedi.

Bursaspor'un en etkili iki ismi Kembo ve Delarge idi. Yeşil beyazlılar kanatları bu iki oyuncusu ile çok iyi kullandı. Onların bu kadadr etkili olmasının sebebi de şüphesiz Gakatasaray'ın beklerinin gerektiği kadar iyi, agresif olamaması idi. Özellikle Latovlevici ilk yarıda sınıfta kaldı. Mariano da kötüydü ve gol onun kanadından gelişti.

Galatasaray savunması bozulmuş bilgisayar gibi mavi ekran veriyor.

Bursa 1 attı ama her an 2.golü bulabilecek tempo, pozisyona sahipti.

Galatasaray orta saha ve savunması toparlanmalı. Sarı kırmızılılar 2.yarıda toparlanmazsa eşitliği sağlasa da kalesinde gol görebilir.

Bursaspor etkili başlasa da Galatasaray rakip kalede zaman zaman tehlike yarattı.

Gomis tutuk başkadı. 2-3 pozisyonda golü yapabilirdi ama başaramadı.

Galatasaray bu sezon ilk kez bir maçta ilk devreyi geride tamamladı. Bence Tudor'un artık Feghouli'yi sahaya sürme zamanı geldi.