Feghouli'den flaş sözler! Olcay'a...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuştu. İşte Sofiane Feghouli'nin açıklamaları:

Takım arkadaşım yerde yatarken hakem tepkisiz kaldı. Olcay ayakla müdahale ederken orada bekledim, hakem reaksiyon göstermedi. Daha sonra Olcay eliyle takım arkadaşımı hırpaladı ve ben mecburen araya girmek ve arkadaşımı korumak zorundaydım. Videolardan tekrar izlenirse Olcay'a yumruk atmadığım sadece ittiğim görülecektir.

Ayırmak için itmek zorundaydım. Bana gösterilen kırmızı kart ağır bir karar. Bana kalsa sarı kart bile olmazdı. 2 maçtır Galatasaray'a oynanan oyunları anlayabiliyorum. Aynı faul bize çalınırken rakiplerimize çalınmıyor. Bu kötü bir durum ama buna da adapte olmamız lazım.

Yabancı takım arkadaşlarımla bu durumu konuştuk ve bu oyunlara gelmememiz gerektiğini vurguladık. Yönetimimize ricada bulundum. Gördüğüm kırmızı kartın itirazı için. TFF video ile pozisyonu tekrar izlerse bana en fazla 1 maç verilmesi gerekir.

Yaptığım müdahalede darbenin değil bir itmenin olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Trabzonspor'a yenildiğimiz için çok üzgünün bazen aşırı motivasyon soğukkanlılığımızı kaybetmemize neden oluyor. 2 maçtır kötü sonuçlar alıyoruz ama Gençlerbirliği'ni yenerek tekrar yükselişe geçeceğiz.

Puan farkı açılmasın, ligde heyecan devam etsin diye hakemler böyle bir davranış sergiliyor olabilir. Ama bunu da adapte olacağız. Gereken tepkiyi vereceğiz. (Fanatik)