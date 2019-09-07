Feghouli'den flaş açıklama! 'Şunu iyi bilin ki...'
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Instagram hesabından hakkında çıkan haberler hakkında bir açıklama yayınladı.
Feghouli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hakkımda çıkan maaşına '500 bin euro zam istedi haberleri tamamen yalan olup, beni ve takımımızı yıpratmaya çalışanların yaptığı haberleridir ama şunu iyi bilin ki bizi yıpratmıyor, daha da güçlendiriyorsunuz."
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