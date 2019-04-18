Feghouli ve Semih Kaya'nÄ±n tedavilerine devam edildi
Galatasaray, Spor Toto SÃ¼per Lig'in 29. haftasÄ±nda Ä°M Kayserispor ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik DirektÃ¶r Fatih Terim gÃ¶zetiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸlandÄ±. Daha sonra gruplar halinde beÅŸe iki pas oyunu oynandÄ±. AntrenmanÄ±n ana bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde taktik Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirildi. Antrenman, yenilenme koÅŸusu ve soÄŸuma hareketlerinin ardÄ±ndan sona erdi.Â
Ã–te yandan Semih Kaya ve Sofiane Feghouliâ€™nin tedavilerine devam edildiÄŸini belirtildi.Â
Galatasaray, Kayserispor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n akÅŸam saat 18.00â€™de yapacaÄŸÄ± antrenmanla tamamlayarak maÃ§ Ã¶ncesi Florya Metin Oktay Tesisleriâ€™nde kampa girecek.Â
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