Feghouli, Süper Kupa finalinde oynamayacak
Sezon bitiminde doğru dürüst tatil yapamadan Cezayir Milli Takımı kampına giden ve Afrika Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Sofiane Feghouli, Galatasaray’ın 7 Ağustos’ta Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.
Teknik direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcuya 9 Ağustos’a kadar izin verdi.
Öte yandan Galatasaray Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen, ölümünün 68. yıl dönümünde bugün anılacak. Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleştirilecek tören, saat 14.00’te başlayacak.
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