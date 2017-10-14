İşte, Uğur Meleke'nin ilk yarıyla ilgili yorumları...

Galatasaray’ın 11 yabancıyla başlaması, Türk futbolu için bir kırılma noktası mı?

Kimseye 11 yabancıyı kullanma zorunluluğu konmuyor. Altınordu bu yıl Süper Lig’e çıkarsa belki de onlar 11 yerli ile oynayacaklar. Şu anda Galatasaray’ın yabancıları yerlilerinden formda ki, yabancılar forma giyiyor. Futbolcunun yerlisi yabancısı yok, iyisi kötüsü var. Digiturk’e ya da maç biletine ayda ortalama 100-150 lira ödeyen sporsevere sorun bakalım, Feghouli’yi mi izlemek istiyorlar, yoksa Yasin’in laubaliliğini mi? Fernando’yu mu görmek istiyorlar, yoksa Selçuk’un kaprislerini mi? Bana cevap ilk şıkmış gibi geliyor.

Maicon-Denayer ilk kez başlıyorlar, sizce uyumlu bir ikili olur mu?

Özellikleri farklı. Birbirlerini tamamlıyor gibi gözüküyorlar. Maicon oyun kurmayı, çıkmayı seviyor; Denayer’ı yönlendirebilecek liderlik özelliklerine sahip. Denayer ilk toplara hamle yapan coşkulu stoper, Maicon arkayı süpüren. Bana birbirlerini tamamlayabilirler gibi geliyor.

Konyaspor’da Galatasaray’a zorluk çıkarabilecek isimler var mı?

Konya, Traore ve Bajic’i yitirdi ama Musa-Eze’yi kazanıyor bu vesileyle. Musa çok akıllı bir on numara, çabukluğuyla bugün dikkat çekebilir. Eze de çok faydalı oynuyor, kollektif futbolu, atmaktan çok attırmayı seviyor. Çok çalışıyor. Musa-Eze ikilisinin çıkışı bence dikkat çekici.