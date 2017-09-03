Feghouli hakkında bilinmeyenleri açıkladı

Cezayirli futbolcunun geçmişine ve özel yaşamına dair sorulan sorulara verdiği yanıtlar şöyleydi:

KÜÇÜKKEN HANGi TAKIMI DESTEKLERDiN?

- Doğduğum ve büyüdüğüm kentin takımı olan Red Star Paris'i tutardım.

İLK SAHİP OLDUĞUN FORMA?

- Aldığım ilk forma Olimpik Marsilya'nındı. Arkasında Brezilyalı Ronaldo'nun adı yazıyordu.

GİTTIĞİN İLK FUTBOL MAÇI HANGİSİ?

- 1998 Dünya Kupası'ndan önce oynanan Brezilya - Andorra maçıydı. 3-0 Brezilya kazanmıştı.

OYNADIĞIN İLK PROFESYONEL MAÇI HATIRLIYOR MUSUN?

Rennes'de ilk profesyonel maçıma çıktım.

FUTBOLCU OLARAK KİMİ ÖRNEK ALIYORDUN?

- Ronaldo ve Zidane... Ronaldo en sevdiklerimdendi. Ama Zidane'a da çok benzemek istiyordum. Cezayirli olduğu için ona benzemek için her şeyi yaptım.

KARSILAŞTIĞIN EN ZORLU RAKİP KİMDİ?

- Real Madrid'den Marcelo.

EN BAŞARILI MAÇIN?

- Şampiyonlar Ligi'nde Valencia-Bayern Münih maçı. (2012-2013 sezonunda oynandı. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı ve Valencia'nın golünü Feghouli kaydetti)

KARİYERINDEKİ EN ZOR ANLARIN?

- En zoru son dünya kupasındaki Cezayir ile Almanya arasındaki maçtı. Orada elendiğimiz için çok zordu. Bir de UEFA Avrupa Ligi yari finalindeki Valencia-Sevilla maçıydı.

KARİYERINDEKİ EN İYİ GOLÜN?

- Valencia-Bayern Münih maçinda attigim gol, en güzel gollerden biriyidi. Bunun yani sira Cezayir'de oynadigim ilk milli maçta attigim gol benim için çok özeldi. Bir de Dünya Kupasi Elemeleri'nde oynarken Burkino Faso'ya karsi attigim gol çok önemliydi benim için. Çünkü o gol sayesinde baraji astik.

HIÇBIR MAÇTAN SONRA GÖZYAŞI DÖKTÜN MÜ?

- Evet. Cezayir-Almanya maçi benim için en üzgün oldugum maçti. Bu maçta elendik ve bundan dolayi agladim. Milli takim oyuncusu olarak belki de son kez Dünya Kupasi'nda bulunuyordum ve bir sonraki etaba geçemedigimiz için gözyasi döktüm.

FUTBOLCU OLMASAYDIN NE OLURDUN?

- Bulundugum ortami göz önüne alirsak, hayatimda futbol olmasaydi kötü denebilecek yollara sapabilirdim. Allah'a sükürler olsun ki futbol karsima çikti ve beni bugünkü noktaya getirdi. Simdi geçmise baktigimda arkadaslarim ve kendimi karsilastirdigimda onlarin geldigi nokta ile kendi geldigim noktaya baktigimda ortada büyük bir fark var. Ve iyi ki futbolu tercih etmisim.

FUTBOL KARIYERINDE KIMINLE OYNAMAK ISTERDIN?

- Hayalini kurdugum oyuncularin hepsi geçmiste kaldi. Onlar Zidane ve Ronaldo'ydu. Fakat su anda oynama hayalini kurdugum öyle bir oyuncu görmüyorum.

FAVORI AKTÖRÜN?

-Denzel Washington

FAVORI SARKIN?

- Her seyi dinliyorum. Tek bir favori sarkim yok.

- FAVORI MUTFAĞIN?

- Belli bir sevdigim yemek yok. Esim de asçi oldugu için hem Fransiz hem Cezayir hem de Italyan yemeklerini yapiyor. Simdi de Türk yemeklerini yapmaya basladi.

- HANGI TÜRK YEMEĞİNİ SEVDİN?

- Türk yemekleri arasinda özellikle sevdigim bir yemek yok. Ama genel olarak baktigimizda ben özel tatlari çok seviyorum. Özellikle etin çok leziz oldugunu düşünüyorum.

- BASKA BIR SPORLA İLGİLENİYOR MUSUN?

- Antrenmanlardan sonra çok fazla vakit kalmadigi için daha çok futbolla ilgileniyorum. Onun haricinde basketbol ve boksa ilgi duyuyorum. Ama bu sporlari yapamiyorum. Futboldan arta kalan zamanimi da dinlenmeye ayirmam gerekiyor.

- FAVORI BASKETBOLCUN VE BOKSÖRÜN KIM?

- Basketbolcu olarak tabii ki LeBron James. Boks konusundaysa eskilerden çok fazla kimse kalmadi ve hemen hemen herkes kariyerinin sonuna geldi. Yeni nesil boksörlerden ise Gennady Golovkin'i begeniyorum.

- MAÇLARDAN ÖNCE BIR UĞURUN VAR MI?

- Özel bir seyim yok, sadece dua ediyorum.

- EN BEGENDİĞİN ŞEHİR?

- Valencia. Çünkü orada güzel yemekler yiyebiliyorsunuz. Büyük bir sehir olmasina ragmen ayni zamanda çok sakin. Rahat ve konforlu bir yer. Londra gibi yagmurlu bir sehirle karsilastirinca Valencia'yi tercih ediyorum.

ALDIĞIN EN İYİ TAVSİYE?

- Hayatta her sey mümkün. Dolayisiyla dik durup, iyi çalisip, moralini bozmadan devam etmek gerekiyor.

TARİHTEN 3 KİŞİ SEÇSEN KİMLERLE AYNI MASADA OLMAK İSTERDİN?

- Hz. Muhammed, Hz. Isa ve Hz. Ibrahim ile ayni masada olmak isterdim...