Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızıyla ilgili yaşanan bir gerçek ortaya çıktı.
Feghouli geçen sezon F.Bahçe'nin kapısından dönmüş... İddiaya göre Cezayirli oyuncu için West Ham ile bağlantı kuruldu. İngiliz ekibi 8 milyon euro bonservis istedi.
12 MİLYON EURO İSTEDİLER
Görüşmeler o anda kesildi. Aynı dönemde Feghouli için Cenk Ergün görüşmelere başlayınca G.Saray'dan istenen rakam 12 milyon euro oldu.
Ahmet Bulut devreye girerek rakamı önce 6 sonra da 4.5 milyon euro'ya indirmeyi başardı.
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