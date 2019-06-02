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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.06.2019 - 22:15, Son Güncelleme:

Feghouli açıkladı! Gelecek sezon...

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Feghouli açıkladı! Gelecek sezon...

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, yayıncı kuruluşa takımı ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Feghouli'nin röportajından öne çıkan bölümler şöyle:

"İyi bir sezon finali oldu"

"Kulübüm Galatasaray ile sezonu tamamladım. Şu an biraz dinleniyorum ardından ülkem Cezayir ile Afrika Uluslar Kupası'na hazırlanacağım. Galatasaray ile güzel bir sezon geçirdim. İyi bir sezon finali oldu ve iki kupayı da kazandık. Benim için ideal geçen bir sezonu geride bıraktım. Türkiye'de hedeflerinizi gerçekleştirmek kolay olmuyor ama bunu başardık. Cezayir ile farklı bir turnuva bizi bekliyor. Avrupa liglerinde mücadele eden birçok oyuncumuz var. Turnuvaya hazır olduğumuzu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla fazla vakit geçiremedim ama her şeyin pozitif ilerlediğini söyleyebilirim."

"Problemleri sahadaki iyi performansımla çözdüm"

Performansıyla ilgili soruya Cezayrili yıldız, "Sezonun ilk yarısında problemler yaşasam da daha sonra bu problemleri sahadaki iyi performansımla çözdüm. Hem ligi hem kupayı kazanma başarısını gösterdik. Galatasaray'da zamanla formayı geri aldım ve bu iyi performansım Cezayir Milli Takımı antrenönün de dikkatini çekti ve milli takıma çağrıldım" yanıtını verdi.

"Seneye de Galatasaray'da olacağım"

Ayrılık iddiaları için, "Türkiye'de bu işler biraz karışık. Neredeyse her gazete hakkımda takımdan gidecek haberi yaptı. Bu konu hakkında çok fazla dedikodu çıktı; ama Galatasaray ile sözleşme imzaladığımda 5 yıllık kontrat süremi burada tamamlamak istediğimi ilettim. Çok güzel bir ülkede ve şehirde yaşıyorum. 2 senedir ligi şampiyon tamamlıyoruz. Avrupa kupalarında da yarışmacı bir takım olacağımıza inancım tam. Benim için süreklilik önemlidir ve seneye de Galatasaray'da olacağım" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de bir Fatih Terim ve bir de diğerleri var"

Deneyimli teknik adamı öven Feghouli, "Fatih Terim, Türkiye'de 1 numaradır. Galatasaray'ın elde ettiği kupaların birçoğuna ismini yazdırmıştır. Özel bir insan. Onunla çok iyi bir ilişkimiz var. Beni motive ediyor. Bize maçlardan önce neleri düzeltmemiz gerektiği konusunda yardımcı oluyor. Motive etmeyi ve kupalar kazanmayı çok iyi bildiğini söyleyebilirim. Onunla çalışmak benim için büyük zevk. Sezonun ilk derbisi olan Fenerbahçe maçında taraftarımız bir koreografi yapmıştı ve üstünde Fatih Terim'in kocaman bir resmi vardı. Anlam vermekte zorlanmıştım. Türkiye'de bir Fatih Terim ve bir de diğerleri var. Fatih Terim'in parmağıyla ileriyi gösterdiği resmini gördüğümde çok etkilenmiştim. İlk geldiğimde takımın başında Igor Tudor vardı. Onun gidişinden sonra Galatasaray taraftarlarının yalnızca bir isteği vardı, o da 'İmparator' diye adlandırdıkları Fatih Terim'di." dedi.

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