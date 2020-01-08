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GeriDiğer Federer, Williams ve Nadal, Avustralya'daki yangın mağdurlarına destek için korta çıkacak
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Haber Giriş: 08.01.2020 - 15:57,Son Güncelleme:/

Federer, Williams ve Nadal, Avustralya'daki yangın mağdurlarına destek için korta çıkacak

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Federer, Williams ve Nadal, Avustralya'daki yangın mağdurlarına destek için korta çıkacak

Tenisçiler Roger Federer, Serena Williams ve Rafael Nadal, Avustralya'da uzun zamandır devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlardan mağdur olanlara yardım amacıyla kurulan fona destek için gösteri maçı yapacak.

Avustralya basınında çıkan haberlere göre 15 Ocak'ta düzenlenecek yardım organizasyonuna Federer, Williams ve Nadal'ın yanı sıra Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas, Naomi Osaka ve Caroline Wozniacki katılacak.

Organizasyon, Avustralya Açık'ın 20 Ocak'ta başlayacağı Melbourne kentinde gerçekleştirilecek.

Avustralya'nın farklı noktalarında etkili olan ve aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği, onlarca kişiden ise haber alınamadığı belirtilmişti.

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