Federer ve Nadal ABD'de doludizgin

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın dördüncü gününde tek erkeklerin favori tenisçileri Rafael Nadal ve Roger Federer, rakiplerini yenerek yollarına devam etti.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada dördüncü gün maçları sona erdi.

Tek erkeklerin ikinci turunda, uzun bir aranın ardından yeniden dünyanın zirvesine yerleşen İspanyol Rafael Nadal, Japon Taro Daniel karşısında ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen diğer setleri 6-3, 6-2 ve 6-2 alarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

FEDERER YİNE ZORLANDI

Sezonun formda isimlerinden 3 numaralı seribaşı Roger Federer ise ilk turun ardından ikinci turda da zorlu bir galibiyet alabildi. İsviçreli tenisçi, Rus rakibi Mikhail Youzhny'yi 6-1, 6-7, 4-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerin ardından 3-2 yenerek, üst tura adını yazdırdı.

Günün sürprizini ise 7 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov'u 3-0 (7-5, 7-6, 6-3) mağlup eden Rus Andrey Rublev gerçekleştirdi.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Çek Karolina Pliskova ve 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, rakiplerini geçerek üçüncü tura kaldı.

Japon Kurumi Nara ise 8 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova'yı 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerin ardından 2-1 mağlup ederek, tek kadınlarda sürprize imza attı.



BEŞİNCİ GÜNÜN PROGRAMI

ABD Açık'ın beşinci gününde, tek kadınlar üçüncü turunda 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Slovak Magdalena Rybarikova'nın, turnuvaya özel davetiye ile katılan Rus Maria Sharapova ise ABD'li Sofia Kenin'in rakibi olacak.

Tek erkekler üçüncü turunda ise 5 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile Arjantinli Diego Schwartzman karşılaşacak.



GÜNÜN SONUÇLARI



Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin maçları şöyle sonuçlandı:



- Tek erkekler:



Rafael Nadal (İspanya) (1) -Taro Daniel (Japonya): 3-1 (4-6, 6-3, 6-2, 6-2)

Roger Federer (İsviçre) (3) - Mikhail Youzhny (Rusya): 3-2 (6-1, 6-7, 4-6, 6-4, 6-2)

Dominic Thiem (Avusturya) (6) - Taylor Fritz (ABD): 3-1 (6-4, 6-4, 4-6, 7-5)

Andrey Rublev (Rusya) - Grigor Dimitrov (Bulgaristan) (7): 3-0 (7-5, 7-6, 6-3)

David Goffin (Belçika) (9) - Guido Pella (Arjantin): 3-2 (3-6, 7-6, 6-7, 7-6, 6-3)

Roberto Bautista Agut (İspanya) (11) - Dustin Brown (Almanya): 3-0 (6-1, 6-3, 7-6)

Alexandr Dolgopolov (Ukrayna) - Tomas Berdych (Çekya) (15): 3-1 (3-6, 6-1, 7-6, 6-2)

Gael Monfils (Fransa) (18) - Donald Young (ABD): 3-2 (6-3, 6-7, 6-4, 2-6, 7-5)



- Tek kadınlar:



Karolina Pliskova (Çekya) (1) - Nicole Gibbs (ABD): 2-1 (2-6, 6-3, 6-4)

Elina Svitolina (Ukrayna) (4) - Evgeniya Rodina (Rusya): 2-0 (6-4, 6-4)

Kurumi Nara (Japonya) - Svetlana Kuznetsova (Rusya) (8): 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)

Agnieszka Radwanska (Polonya) (10) - Yulia Putintseva (Kazakistan): 2-0 (7-5, 6-2)

Jelena Ostapenko (Letonya) (12) - Sorana Cirstea (Romanya): 2-0 (6-4, 6-4)

Madison Keys (ABD) (15) - Tatjana Maria (Almanya): 2-0 (6-3, 6-4)

Elena Vesnina (Rusya) (17) - Kirsten Flipkens (Belçika): 2-0 (6-4, 6-4)

CoCo Vandeweghe (ABD) (20) - Ons Jabeur (Tunus): 2-0 (7-6, 6-2)