Federer ve Del Potro çeyreği kaptı! ABD Açık...

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın sekizinci gününde korta çıkan tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Federer, dördüncü tur mücadelesinde Alman Philipp Kohlschreiber ile karşılaştı.
Toplam 1 saat 49 dakika süren maçta 33 numaralı seribaşı Kohlschreiber'i 6-4, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup eden İsviçreli Federer, adını son 8 sporcu arasına yazdırdı.
Hasta olmasına karşın korta çıkan ve 6 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem karşısında 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 geriye düşen 24 numaralı seribaşı Arjantinli Del Potro, rakibini 6-1, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup etti ve çeyrek final biletini aldı.
Arjantinli tenisçi, çeyrek finalde, kariyerinde 5 ABD Açık şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Federer ile eşleşti.
Tek kadınlarda oynanan dördüncü tur maçlarında 15 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 7-6, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1, vatandaşı CoCo Vandeweghe, Çek rakibi Lucie Safarova'yı 6-4 ve 7-6'lık setlerle, Estonyalı Kaia Kanepi de Rus Daria Kasatkina'yı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıkan isimler oldu.
Çeyrek final eşleşmeleri
ABD Açık'ta çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
Tek erkekler
Rafael Nadal-Andrey Rublev
Roger Federer-Juan Martin del Potro
Sam Querrey-Kevin Anderson
Pablo Carreno Busta-Diego Schwartzman
Tek kadınlar
Karolina Pliskova-CoCo Vandeweghe
Madison Keys-Kaia Kanepi
Venus Williams-Petra Kvitova
Sloane Stephens-Anastasija Sevastova