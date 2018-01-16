Federer set vermedi! Turu geçti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 2. gününde, kadınların 11 numaralı seribaşı Kristina Mladenovic dışında favoriler yollarına devam etti.
Unvanını korumaya gelen erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, dünya sıralamasının 51. basamağındaki Aljaz Bedene'yi 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek 2. tura çıktı.
Erkeklerde 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem, Guido Pella'yı, 12 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro da Frances Tiafoe'yu 3-0 ile geçerek 2. tur biletini aldı.
Dünya 86 numarası Lukas Lacko ise 2016'da yarı final oynayan 22 numaralı seribaşı Milos Raonic'i ilk turda eledi.
4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 7 numaralı seribaşı David Goffin, 9 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka ve Avustralya Açık'ta 6 şampiyonluğu bulunan 14 numaralı seribaşı Novak Djokovic de tur atladı.